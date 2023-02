Un doctor en Hispánicas se pronuncia sobre la polémica del "hijes" de Montero (y su explicación se hace viral)

Un doctor en Filología Hispánica llamado Ernesto Filardi se ha pronunciado sobre la polémica del "hijes" de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, mediante un hilo publicado este jueves en Twitter, que se ha hecho viral.



"No nos engañemos, esta escandalera de patio de colegio cuando decimos la palabra 'hijes' no tiene que ver con la defensa del lenguaje ni con que la RAE [Real Academia Española] no admite la -e como marca de género neutro. ¿Queréis hablar de lengua? Venga, soy Doctor en Hispánicas, vamos para allá", empieza.

El hombre indica que, si bien la norma dice que la -o es marca de masculino y de neutro, desde hace años en el país ibérico "muchísima gente" se dio cuenta de que decir 'todos' no era suficientemente inclusivo, por lo que se pusieron de moda los términos 'todxs' y 'tod@s'. Pero como uno suena muy mal y el otro es ilegible, surgió la alternativa 'todes', donde el sufijo -e funciona como una marca de género neutro.

"¿Se nos hace raro? Sí, como todas las palabras nuevas. ¿Suena forzado? Pues quizás, pero todo es acostumbrarse", señala. "Pero acostumbrarnos a cosas nuevas es algo que hacemos continuamente para vivir en sociedad y no pasa nada. Especialmente porque nadie te está obligando a que digas 'hijes' si no lo quieres decir […] ¿No la quieres usar? Pues no la uses, pero deja que otras personas lo hagan", añade.

Por ello, pide no insultar a la gente, burlarse de cómo habla ni montar escándalos en nombre de la Real Academia Española (RAE), recordando que, si bien esa institución considera que el uso de la letra 'e' como supuesta marca de género es "ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos", nunca ha dicho abiertamente que sea incorrecto.

Asimismo, el experto en cuestiones lingüísticas afirma que 'hijes' se usa en ciertos ámbitos de la sociedad, aunque admite que todavía no ha arraigado lo suficiente entre los hablantes. En este sentido, sostiene que "es normal usar palabras incorrectas de vez en cuando".

Para ilustrar su explicación, Filardi habla del vocablo 'churri', que en España se utiliza como forma cariñosa para llamar a la pareja, aunque el diccionario de la RAE no incluye ese significado. "Nos puede servir como ejemplo de que no todas las palabras arraigadas son aceptadas por la RAE", apunta.

"Pero con 'hijes' hay que encender las antorchas porque lo ha dicho Irene Montero", continúa. "El problema, por tanto, no es lingüístico sino político. De acuerdo, hace mucho que hemos entendido que lo personal es político y aquí estamos, listes para esta lucha. No solo por nuestro idioma sino por las personas que usan esa -e para referirse a sí mismes", concluye.