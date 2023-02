Fiscalía de EE.UU. pide 25 años de cárcel más para el "sádico" autor de 'I Believe I Can Fly'

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este jueves ante un tribunal de distrito en Chicago que el cantante R. Kelly pasara 25 años más en la cárcel, además de los 30 años que le corresponden por su actual condena luego de ser declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual el año pasado.

En un segundo juicio el 14 de septiembre, el autor de 'I Believe I Can Fly' y 'Trapped in the Closet' fue declarado culpable de producir pornografía infantil y de seducir a menores de edad para mantener relaciones sexuales, cargos por los que debería pasar entre rejas otros 25 años, en opinión de los fiscales federales.

De ser satisfecha la solicitud de la Fiscalía, el cantante de R&B de 56 años permanecería en la cárcel hasta cumplir más de 100 años, teniendo en cuenta otra petición gubernamental, que empiece a cumplir su segunda condena recién después de haber cumplido la primera, de 30 años.

"La única forma de garantizar que Kelly no reincida es imponerle una sentencia que lo mantenga en prisión por el resto de su vida", argumentaron los fiscales en un documento de 37 páginas, en el que describieron al cantante, cuyo verdadero nombre es Robert Sylvester Kelly, como un "depredador sexual en serie" que "representa un grave peligro para la sociedad", no tiene remordimientos y es un "sádico".

La audiencia en la que se leerá la sentencia de Kelly está programada para el próximo jueves 23 de febrero. Su abogada, Jennifer Bonjean, señaló la semana pasada que incluso cumpliendo solamente la primera condena su cliente "tendría que desafiar todas las probabilidades estadísticas para salir de prisión con vida", ya que la esperanza de vida promedio de los reclusos es de 64 años.

Bonjean recomendó una pena mínima, de unos 10 años, y que Kelly la cumpla simultáneamente con la primera sentencia. También señaló que las estrellas de rock de tez blanca con comportamientos similares han evadido la justicia durante décadas: "Ninguno ha sido imputado y ninguno morirá en la cárcel".

Con información de AP