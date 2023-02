"No quiero legitimar un golpe de Estado": López Obrador sobre entregar la presidencia de la Alianza Pacífico a Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este viernes que se rehúsa a dar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, porque no quiere legitimar el "golpe de Estado" que se ejecutó contra el presidente destituido Pedro Castillo en diciembre pasado y que dio paso al cuestionado gobierno de Dina Boluarte.

López Obrador informó que le dará instrucciones a su canciller, Marcelo Ebrard, para que notifique a los miembros del Grupo de Río y que ellos den su opinión y sean los que decidan qué hacer con respecto al polémico tema.

"¿Qué hacemos? porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río (...) si ellos dicen entreguen la Presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, a los Derechos Humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso", agregó el presidente mexicano.

López Obrador recordó que cuando México iba a entregar la Presidencia de la Alianza del Pacífico al entonces presidente Castillo, el Congreso peruano no le permitió salir del país. Luego, cuando él iba a ir a Perú para reunirse con el exmandatario, lo destituyeron y lo encarcelaron.

"Por esto es que yo considero que fue un golpe de Estado técnico, aunque también han utilizado a la Policía. Y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú", agregó.

El jefe de Estado mexicano puntualizó que con respecto a la situación de Castillo y su destitución para dar paso al actual régimen, "hay mucha desinformación convenida, pactada", que solo le conviene "a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo".

Más información, en breve.