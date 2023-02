Ministra española pide al Gobierno reconsiderar su postura bélica en el conflicto ucraniano

La ministra de Derechos Sociales de España y dirigente del partido Unidas Podemos, Ione Belarra, pidió este sábado a su socio de Gobierno, el PSOE, reconsiderar su postura bélica en torno al conflicto en Ucrania, y que por el contrario ayude a buscar una solución para lograr la paz.

Belarra, citada por Europa Press, recordó que Madrid viene "contribuyendo a la escalada bélica" desde hace un año, "con envío de misiles antiaéreos, material defensivo y ofensivo", pero que "eso no ha servido" para poner fin al conflicto.

Al respecto, la ministra instó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, del PSOE, a seguir el ejemplo de los jefes de Estado de Argentina, Brasil y Colombia, que buscan una alianza de países por la paz.

"Un animal insaciable"

Durante una conferencia europea por la paz celebrada en Madrid el viernes, Belarra recordó que en el último año los Gobiernos de los países miembros de la Unión Europea "no han parado de [hacer] cosas que siempre dijeron que no harían". Dijeron que "nunca enviarían material ofensivo" a Kiev, pero ahora suministran diferente tipo de armamento, incluyendo tanques, señaló la ministra como ejemplo.

Los países miembros de la OTAN aseguran que no enviarán a sus soldados a Ucrania, pero "no tenemos ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra", porque la escalada bélica "es un animal insaciable que nunca tiene suficiente y arrastra a todos", advirtió.

"Quizás estemos peligrosamente cerca ya del límite entre una guerra proxy, en la que EE.UU. y Rusia se enfrentan subsidiariamente en Ucrania, y un conflicto a nivel mundial entre potencias nucleares", dijo Belarra, agregando que la mayoría de la gente quiere la paz, pero lamentablemente el conflicto está siendo avivando "cobardemente" por los medios de comunicación y desde los diferentes Parlamentos.

Denunció también que las hostilidades en territorio ucraniano, planificadas por "poderosos de otros países", se han convertido en "la gallina de los huevos de oro del 'lobby' armamentístico". Y en este contexto, instó al Gobierno español a "dejar de hacer seguidismo de los intereses de EE.UU.".