La OTAN sube las apuestas: el mantra de 'derrotar a Rusia' arrasa en Múnich

La 59.ª Conferencia de Seguridad transcurre sin la participación de los representantes rusos, que no fueron convocados.

La 59.ª Conferencia de Seguridad de Múnich arrancó este viernes y el conflicto en Ucrania es uno de los temas centrales del encuentro, que se desarrolla sin la participación de Rusia, cuyos representantes no fueron convocados.

El evento finalizará este domingo y cuenta con la presencia de invitados de más de 100 países. Así, algunas declaraciones de los líderes mundiales que han marcado las posturas y opiniones de esta cita de alto nivel, corresponden a los representantes de Kiev, Londres, Washington, Berlín y Pekín, entre otros.

El presidente ucraniano Vladímir Zelenski: "David derrotó a Goliat no por el poder de la conversación sino por el poder de la acción: por el coraje y la honda. Coraje es lo que tenemos, hay suficiente, no solo en Ucrania sino en toda nuestra coalición de la victoria. La honda debe fortalecerse ahora mismo".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: "A algunos les preocupa que nuestro apoyo a Ucrania pueda desencadenar una escalada. Que quede claro: no hay opciones sin riesgo, pero el mayor riesgo de todos es que gane [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin".

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken: "No tenemos ninguna duda de la victoria y el éxito de Ucrania".

El canciller alemán Olaf Scholz: "Es importante organizar nuestro apoyo [a Ucrania] desde el principio, de tal manera que podamos mantenerlo durante mucho tiempo. Hasta ahora, este ha sido nuestro punto de referencia para la entrega de nuevos sistemas de armas: obuses y lanzacohetes múltiples, armas antiaéreas, vehículos de combate de infantería, baterías Patriot y, más recientemente, carros de combate occidentales. Esto significa que todos aquellos que puedan suministrar dichos carros de combate lo hagan realmente ahora. El ministro de Defensa [Boris] Pistorius, la ministra de Asuntos Exteriores [Annalena] Baerbock y yo —también aquí en Múnich— estamos haciendo una intensa campaña en este sentido".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Mi gabinete en la Comisión empezó a trabajar con la Casa Blanca y el Tesoro [de EE.UU.] en diciembre [de 2021], sobre posibles sanciones en caso de que Rusia invadiera Ucrania [...] Fue trabajo duro, diurno y nocturno, para alinear nuestros muy diferentes sistemas comerciales, para desarrollar sanciones dirigidas a tecnologías avanzadas y bienes que son insustituibles para Rusia y para estar completamente sincronizados también dentro del G7".

El primer ministro británico Rishi Sunak: "Necesitamos una estrategia militar para que Ucrania obtenga una ventaja decisiva en el campo de batalla para ganar la guerra, y una estrategia política para ganar la paz. Para ganar la guerra, Ucrania necesita más artillería, vehículos blindados y defensa antiaérea, así que ahora es el momento de duplicar nuestro apoyo militar".

El director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi: "Vimos el texto base para la resolución pacífica, pero el proceso se detuvo. No sabemos por qué se paralizó el proceso. Es posible que algunas fuerzas no quieran que se materialicen las conversaciones de paz. No les importa la vida o la muerte de los ucranianos ni el daño para Europa. Podrían tener objetivos estratégicos más grandes que la propia Ucrania".

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris: "Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad […] También sabemos que Ucrania seguirá siendo apoyada por la unida comunidad transatlántica. Putin creía que podía dividir a la OTAN. Recuerden dónde estábamos hace un año. Ha fracasado en esto. La alianza es aún más fuerte ahora que nunca".

El presidente francés Emmanuel Macron: "Debemos intensificar absolutamente nuestro apoyo y esfuerzo para ayudar a la resistencia del pueblo y el Ejército ucranianos y permitirles llevar a cabo la contraofensiva que solo permitirá negociaciones creíbles sobre las condiciones elegidas por Ucrania, sus autoridades y su pueblo".

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu: "Mientras Ucrania mantenga al Ejército ruso lejos de nuestras fronteras, creemos que no hay una amenaza inminente para Moldavia, y Ucrania nos mantiene a salvo. Al mismo tiempo, Rusia ya está librando una guerra híbrida contra Moldavia. (…) Mirando lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, queda claro que la neutralidad no nos puede defender, la neutralidad solo puede defender cuando los demás países la respetan, pero ustedes saben que hoy en día no hay suficiente apoyo popular para cambiar esto. Lo sabemos, lo comprendemos, reconocemos la situación, podemos discutir por qué es así, y creo que la propaganda rusa en gran medida es culpable de ello".

Miles de personas salieron el sábado a las calles de Múnich (Alemania) para protestar contra la Conferencia de Seguridad.

"Negociar en vez de disparar" o "Desarmar en vez de rearmar" son algunas de las consignas de la Alianza para la Acción contra la Conferencia de Seguridad de la OTAN, que se manifestó contra "la conferencia militar de la OTAN, el militarismo, el nacionalismo, el antisemitismo y el racismo".

Unos 5.000 agentes de la Policía fueron desplegados en la urbe para garantizar la seguridad durante las protestas programadas para esta jornada.