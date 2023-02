Ministro de Defensa del Reino Unido afirma que "los tanques no son un arma milagrosa" para Ucrania

El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, descartó la entrega inmediata de aviones de combate modernos a Ucrania y advirtió que "los tanques no son un arma milagrosa" para la victoria inmediata.

"Por supuesto, los tanques fortalecerán a los ucranianos, pero no son una poción mágica que de repente cambia todo", dijo Wallace en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel al comentar sobre el envío de equipo pesado a Kiev.

Asimismo, señaló que "no habrá entregas rápidas de aviones de combate, ciertamente no en esta fase de la guerra, y ciertamente no en seis meses", asegurando que existe "un consenso entre los socios occidentales" al respecto. Según Wallace, después de la decisión de suministrar carros de combate a Kiev, muchos países "se están dando cuenta de que sus Ejércitos no tienen tanques reparables que puedan suministrar".

"Los políticos enviaron a sus militares a los depósitos y se encontraron con que sus tanques no estaban listos o reparados para enviarlos a Ucrania", explicó.

En este sentido, indicó que aviones modernos como el Eurofighter, "solo podrían entregarse a Ucrania después de la guerra". Además, agregó que la formación de los pilotos lleva mucho tiempo y se necesitaría un gran número de técnicos en tierra para una operación.

Poco antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió que su país será el primero en suministrar a Ucrania armas de largo alcance e instó a los países occidentales a "redoblar" el apoyo militar, argumentado que para ganar en los combates, Kiev "necesita más artillería, vehículos blindados y defensa antiaérea".

"Juntos vamos a entregar en los próximos meses tantos equipos como en todo 2022", afirmó Sunak en el marco de la 59.ª Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra estos días en Alemania.

Desde Moscú han reiterado en numerosas ocasiones que las armas suministradas a Kiev por otros países solo agravan el conflicto en Ucrania.