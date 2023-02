"Macron no tiene precio": Zajárova ironiza sobre las confesiones del líder francés sobre Rusia

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ironizó este domingo sobre las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Zajárova se refirió a las declaraciones de Macron de que Francia nunca ha querido aplastar a Rusia, por lo que no apoyará esa postura, y que el conflicto en Ucrania "no se terminará militarmente". "Sobre 'nunca'. Francia no empezó con Macron, y los restos de Napoleón, venerados a nivel nacional, descansan en el centro de París. Para que tanto Francia como Rusia lo entiendan todo", escribió la alta diplomática en su cuenta de Telegram.

Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa recordó que Francia forma parte de la OTAN que "incluyó a Rusia como adversario en todos los documentos". "París podría haberse resistido, pero no podía hacer nada y se solidarizó con eso", indicó.

"Las entregas de armas con el telón de fondo de las afirmaciones de que Rusia no puede ganar no dejan otra conclusión lógica: que apuntan a nuesta derrota", subrayó Zajárova.

Por otra parte, recordó que Macron declaró en el marco de la 59.ª Conferencia de Seguridad de Múnich que no cree en "un cambio de régimen" en el país euroasiático, ya que en las últimas décadas hubo muchos intentos y todos fueron "un fracaso total". "Macron no tiene precio. Admitió abiertamente que todos estos años Occidente no solo ha interferido en los asuntos internos de Rusia, sino que ha intentado cambiar el poder", denunció la alta diplomática.

"Es decir, no ha parado de intentar entablar conversaciones con los dirigentes rusos, a sabiendas de que se ha desatado contra el país una campaña anticonstitucional para cambiar el Gobierno. 'Сharmant' [encantador, en francés], como se suele decir", subrayó.