Wang Yi: China no aceptará dictados ni coacción de EE.UU. sobre su relación con Rusia

Pekín nunca aceptará "que Estados Unidos le dicte o incluso le coaccione" en lo referente a sus relaciones con Rusia, advirtió este sábado Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China.

El diplomático, cuyas palabras aparecen recogidas en un comunicado difundido este domingo por la Cancillería china, enfatiza que Pekín siempre ha desempeñado un papel constructivo en la cuestión de Ucrania, promoviendo la paz y las negociaciones. Asimismo, destaca la "asociación estratégica integral" entre China y Rusia, que —recordó al interlocutor estadounidense— "se establece sobre la base de la no alineación, la no confrontación y el no ataque a terceros países", así como en el respeto a la soberanía de ambas naciones independientes.

Por su parte, EE.UU. debería, en opinión de Wang Yi, promover "una solución política a la crisis, en lugar de echar leña al fuego y aprovechar la oportunidad para sacar provecho".

El globo sobrevuela la cumbre

Un tema clave de esta conversación en los pasillos de la 59.ª Conferencia de Seguridad de Múnich fue el llamado incidente del globo chino, derribado el pasado 6 de febrero por EE.UU. frente a las costas de Carolina del Sur.

Wang calificó la actitud de EE.UU. de "típico abuso de fuerza que claramente violó las prácticas internacionales y las convenciones de aviación civil".

"EE.UU. es el país de vigilancia y reconocimiento más grande del mundo", recordó el representante chino. "Los globos de gran altura han volado ilegalmente sobre China repetidamente, por lo que [los estadounidenses] no están calificados para calumniar y difamar a China". Al contrario, dijo, deberían "mostrar sinceridad, afrontar y resolver el daño causado por el uso indiscriminado de la fuerza" a las relaciones bilaterales.

Si EE.UU. insiste en aprovecharse del problema, intensificar la exageración y expandir la situación, "China llegará necesariamente hasta el final y EE.UU. asumirá todas las consecuencias", advirtió el que fuera el canciller chino entre 2013 y 2022. Blinken destacó el sábado en una entrevista con NBC News que Wang Yi no se disculpó por el vuelo del globo.