John Kirby sobre sabotaje de Nord Stream: "EE.UU. no tuvo nada que ver con eso"

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este domingo durante una entrevista con Fox News que EE.UU. no estuvo implicado en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream que se produjo el año pasado, desmintiendo así los recientes señalamientos del reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh.

"Es una historia completamente falsa, no hay nada de verdad en ella […] Ni una pizca. No es verdad. Estados Unidos —ningún agente de Estados Unidos— no tuvo nada que ver con eso. Nada", aseguró el funcionario.

Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer en 1970, reveló en un artículo publicado en su blog el pasado 8 de febrero, que buzos de la Marina estadounidense colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022.

Según una fuente familiarizada con el asunto citada por Hersh, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN. Tres meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos que llevaban gas natural ruso a Alemania. Según el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar cargas de explosivos bajo las tuberías.

Además, asegura que la decision fue tomada por el presidente Joe Biden tras llevar meses consultando el tema a sus asesores de seguridad. Mientras se agravaba la tensión sobre Ucrania a principios de febrero de 2022, el mandatario prometió "poner fin" al gasoducto Nord Stream 2 si Rusia enviaba tropas al país.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró el pasado miércoles que los medios occidentales habían enmudecido y caído en una suerte de "afasia colectiva" tras la difusión del artículo de Hersh.

Rusia, por su parte, presentó el viernes un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU instando a una investigación internacional independiente de las explosiones en Nord Stream 1 y Nord Stream 2.