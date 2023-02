EE.UU. establece una "línea roja" para China

Pekín cruzaría una "línea roja" si decidiera proporcionar ayuda militar letal a Moscú durante el conflicto ucraniano, advirtió la representante estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en una entrevista con CNN emitida el pasado domingo.

"Damos la bienvenida a la declaración de China en la que dice querer la paz porque eso es lo que siempre queremos conseguir en situaciones como esta. Pero también tenemos que dejar claro que si hubiera pensamientos y esfuerzos por parte de los chinos y otros países para proporcionar apoyo letal a los rusos, en su brutal ataque contra Ucrania, eso sería inaceptable", declaró añadiendo que "sería una línea roja".

Además, la alta funcionaria subrayó que EE.UU. está dispuesto a "competir" con China. "El presidente [Joe Biden] ha dicho que tenemos que ver a China como el adversario que es. Estamos dispuestos a competir con los chinos, y estamos [dispuestos], cuando sea necesario, para enfrentarnos a los chinos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que seguiremos haciendo para garantizar que nuestros intereses nacionales estén siempre en primer plano", dijo.

Estas declaraciones se produjeron el mismo fin de semana en el que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunió en Múnich (Alemania) con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi. "El secretario fue bastante contundente al advertir sobre las implicaciones y consecuencias de que China proporcione apoyo material a Rusia o ayude a este país a evadir sistemáticamente las sanciones", declaró a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado.

De acuerdo con CNN, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con la inteligencia, Washington ha empezado a notar señales "preocupantes" en las relaciones entre Pekín y Moscú, y hay indicios de que China quiere "acercarse sigilosamente a la línea" de proporcionar ayuda militar letal a Rusia sin ser descubierta.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, publicó un comunicado sobre la reunión "informal" entre Wang y Blinken, celebrada "a petición de la parte estadounidense". Así, se destaca que el jefe de la diplomacia china subrayó que "en la cuestión de Ucrania, Pekín se atiene a los principios" promoviendo las conversaciones de paz.

"La asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia se construye sobre la base de la no alianza, la no confrontación y el no tomar como objetivo a terceros países, lo que entra dentro del derecho soberano de dos Estados independientes. No aceptamos que EE.UU. señale con el dedo o incluso coaccione las relaciones entre China y Rusia. EE.UU., como país grande, tiene todas las razones para trabajar por una solución política de la crisis en lugar de avivar el fuego o beneficiarse de él", reza el comunicado.