Viktor Orbán señala el principal problema de Europa

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha vuelto a arrebatar este domingo contra las sanciones introducidas contra Rusia por su operativo militar en Ucrania, que afectan al sector energético. "Si Bruselas quiere ir a la guerra, debería ir a la guerra contra la inflación. No lo hace", destacó el político en una publicación en sus redes sociales.

Orbán señaló que las medidas punitivas no lograron poner fin al conflicto, sino que únicamente destrozaron la economía europea. "¿Por qué hay inflación en toda Europa? Bruselas la ha desatado sobre nosotros con sus sanciones energéticas. El nombre de la enfermedad es inflación por sanciones, y el nombre del virus, sanciones de Bruselas", enfatizó.

El primer ministro calificó las sanciones como "las armas de la política de guerra de Bruselas" que resultaron ser totalmente ineficaces. "No hace mucho, Bruselas prometió que estas sanciones pondrían fin a la guerra. Ha pasado un año, y el final de la guerra no está más cerca, sino más lejos. También prometieron que las sanciones no se extenderían a la energía. Pero luego lo hicieron", subrayó.

Al mismo tiempo, Orbán resaltó que las promesas falsas de Bruselas golpearon duramente a la propia sociedad europea, alzando los precios del gas natural y, como consecuencia, también de la electricidad. Según sus palabras, Hungría ya ha tomado "dos docenas de medidas para proteger a las familias y las empresas" del país.