China exige "una investigación exhaustiva" del sabotaje del Nord Stream

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, ha señalado este lunes que las revelaciones del reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream que tuvo lugar el año pasado son motivo de "una investigación exhaustiva".

Según sus palabras, el Nord Stream "solía considerarse el salvavidas energético de Europa". "Las explosiones asestaron un duro golpe al mercado mundial de la energía y al medio ambiente mundial. También provocaron el temor en toda Europa de un invierno largo y frío", declaró el vocero durante una conferencia de prensa.

"Está claro que se requiere una investigación objetiva, imparcial y profesional del incidente", aseveró Wang, al comentar el artículo de Hersh, quien afirmó que fueron los buzos de la Marina estadounidense quienes, con ayuda de Noruega, colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. El reportero aseguró que la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN.

"A raíz de estas revelaciones, el Gobierno y los medios de EE.UU. han estado misteriosamente callados y los países europeos afectados ​​parecen vacilar sobre cómo reaccionar", indicó el portavoz de la Cancillería china. "Estos signos inusuales dan a las personas aún más razones para creer que la verdad detrás de la explosión del Nord Stream es más complicada de lo que pueden imaginar", agregó.

"Dada la gravedad del sabotaje de infraestructura transnacional vital y las graves consecuencias derivadas de ello, la comunidad internacional tiene todo el derecho de exigir una investigación exhaustiva al respecto", reiteró Wang.

A su vez, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró este domingo que EE.UU. no estuvo implicado en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, desmintiendo así los recientes señalamientos de Hersh. "Es una historia completamente falsa, no hay nada de verdad en ella […] Ni una pizca. No es verdad. Estados Unidos —ningún agente de Estados Unidos— no tuvo nada que ver con eso. Nada", aseguró el funcionario.

Rusia, por su parte, presentó el viernes un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU instando a una investigación internacional independiente de las explosiones en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2.