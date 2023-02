López Obrador confirma que hay conversaciones para que Tesla se instale en México

El mandatario consideró vital garantizar que el acceso a agua de la población no se vea afectado con la nueva planta.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que hay conversaciones con la empresa de vehículos híbridos Tesla para la instalación de una planta en el país latinoamericano.

"Es una muy buena noticia, nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país", dijo López Obrador durante su acostumbrada conferencia matutina. No obstante, indicó que las negociaciones todavía no están cerradas porque hay aspectos que concretar, como la ubicación de la compañía y las garantías para que la planta no afecte el suministro de recursos vitales a la población.

El presidente explicó que las pláticas se han prolongado, ya que México quiere lograr que Tesla se instale en un lugar que no se obstaculice el acceso a agua de los habitantes, y que además cuente con las capacidades, los servicios y la mano de obra calificada que el corporativo dirigido por Elon Musk requiere.

🚨 #ÚLTIMAHORA: Tesla más cerca de México. Elon Musk, dueño de Tesla, tendrá una llamada telefónica con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que le anuncie la inversión y construcción de un ecosistema en México, dice Marcelo EbardVideo: @ElQuiquin_pic.twitter.com/6hTSY8Z3nY — Forbes México (@Forbes_Mexico) February 17, 2023

Hace a penas unos días el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que López Obrador sostendría una conversación telefónica con Musk respecto al tema, pero hasta el momento no se han informado más detalles.

Entre los estados en los que se podría construir la nueva planta de la automotriz se encuentran Hidalgo o el Estado de México, cercano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de Nuevo León, una entidad vecina a EE.UU. que, a pesar de contar con todos los requerimientos de Tesla, tiene un problema de agua, explicó el presidente.

