Congresista que inventó su currículum explica la razón del engaño y admite ser un "terrible mentiroso"

El congresista republicano por el estado de Nueva York George Santos, en una entrevista con Piers Morgan en el programa de televisión 'Piers Morgan Uncensored', este lunes admitió que es un "terrible mentiroso" y reveló por qué mentía.

Santos destacó que mentía no porque "tratase de engañar a la gente", sino porque "trataba de ser aceptado" por el Partido Republicano local. "Era un terrible mentiroso en esos temas, y lo que intenté transmitir al pueblo estadounidense es que cometí errores", declaró el legislador, de 34 años, admitiendo que inventó algunos datos de su biografía.

Cuando Morgan le preguntó al político estadounidense por qué decidió que "nadie se enterara" de su mentira, Santos respondió que, durante su fallida campaña en 2020, nadie se dio cuenta de su mentira y "se salió con la suya". Santos dijo que estaba dispuesto a disculparse por sus actos y declaró: "Miré a la cámara y pedí perdón".

Durante la entrevista se trataron varios temas en los que Santos mintió durante su campaña electoral. Entre ellos estaba la información de que la madre del congresista estaba en las torres gemelas en el momento de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Morgan sostuvo que la madre de Santos no figuraba en la lista de personas que se encontraban en los edificios y añadió que la mujer había escrito en su solicitud de visado de 2003 que no había estado en EE.UU. desde 1999. El congresista, en respuesta, anunció que su madre estaba en las torres y pidió "no volver a hablar del legado de su madre", que murió en 2016.

Otro asunto considerado como mentira discutida en la entrevista fue la ascendencia de Santos, que afirma ser judío. El entrevistador citó al político diciendo que era un "orgulloso judío americano", "judío latino" y "judío no observante" después de que este dijera que nunca había dicho que es judío. Santos subrayó que lo criaron como católico, pero que proviene de una familia judía, y que eso lo convierte en judío, y agregó: "Siempre he hecho de esto mi broma favorita en las fiestas". El político explicó que utilizó un juego de palabras al cambiar "Jewish" (judío) por "Jew-ish", lo que podría traducirse como 'algo judío' o 'un poco judío'.

Morgan también preguntó a Santos, que ahora se enfrenta a peticiones de dimisión dentro de su partido, cómo está afrontando el intenso escrutinio público. "No lo soporto y mucha gente piensa que me encanta, simplemente no lo soporto... hay que aprender a afrontarlo y eso es lo que estoy haciendo", respondió. También el congresista enfatizó que no quería "en absoluto" presentarse a las elecciones presidenciales.

Santos está investigado en los niveles local, estatal y federal por irregularidades en la recaudación de fondos para la campaña electoral, a través de las cuales supuestamente logró recaudar unos tres millones de dólares. A finales del pasado diciembre, en una entrevista a New York Post, el congresista confesó haber mentido al decir que tenía un grado universitario y que trabajaba para Goldman Sachs y Citigroup.