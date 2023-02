Jefe de LaLiga española urge al presidente del FC Barcelona a dar explicaciones

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha urgido al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a dar explicaciones tras la polémica noticia del millonario pago que realizó el reputado club deportivo a José María Enríquez Negreira, exárbitro de fútbol y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol.

"Si [Laporta] no explica bien o más razonablemente por qué le pagaba, desde luego pienso que sí [debería dimitir]", dijo Javier Tebas durante una conferencia de prensa este lunes, citado por medios locales, al ser preguntado sobre la renuncia del presidente del Barcelona.

Además, comunicó que el club deportivo solo ha realizado una "declaración superficial" que insinúa que este tipo de pagos lo hacían todos los clubes, cuando no era así. "No me gusta nada", añadió, alegando que los pagos se llevaron a cabo durante muchas temporadas y con diferentes directivas.

Por su parte, Laporta no se ha pronunciado al respecto. Anteriormente, declaró que nunca favoreció al Barcelona a través de ninguna decisión o designación arbitral; no obstante, su hijo reconoció que trabajaban en exclusiva para el Barcelona.