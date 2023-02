Putin: Occidente ha desplegado contra Rusia un frente no solo militar, sino también económico

"Pero no ha logrado nada y no logrará nada en ninguna parte", señaló el presidente ruso durante su mensaje anual ante el Parlamento.

Vladímir Putin ha destacado este martes que los países occidentales decidieron hundir la economía rusa mediante la introducción de sanciones, pero su objetivo se convirtió en un fracaso.

"Occidente ha desplegado contra nosotros no solo un frente militar, informativo, sino también económico. Pero no ha logrado nada y no logrará nada en ninguna parte", aseguró durante su discurso anual ante la Asamblea Federal (el Parlamento ruso).

Según sus palabras, las medidas punitivas implementadas contra Moscú son solo una herramienta, mientras su verdadero objetivo consiste en "hacer sufrir" al pueblo ruso.

"Las sanciones contra Rusia son solo un medio, y el objetivo, como declaran los propios líderes occidentales, es una cita directa: 'hacer sufrir a nuestros ciudadanos'. Así son de 'humanistas'. Quieren hacer sufrir a la gente, desestabilizar de este modo a nuestra sociedad desde dentro", enfatizó Putin, subrayando que ese propósito no ha sido conseguido.

En su discurso, el mandatario señaló que el PIB de Rusia cayó un 2,1 %, agregando que se trata de una disminución mucho menor de la que había planeado Occidente, que predijo una caída del 20-25 %. "Las empresas rusas han reconstruido la logística, han fortalecido los lazos con socios confiables, que son la mayoría", señaló.

Asimismo, Putin indicó que Rusia logró superar los riesgos económicos y que actualmente "los mercados nacionales" están situándose en el primer plano. El líder ruso comunicó que este año se pronostica un sólido aumento de la demanda interna y expresó su confianza en que las empresas rusas pasarán a ocupar los nichos que dejaron las empresas occidentales al cesar su actividad en el territorio ruso.