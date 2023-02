Roger Waters afirmó que Biden y la OTAN son "los principales provocadores" del conflicto ucraniano

Uno de los cofundadores de la banda de 'rock' Pink Floyd, el músico británico Roger Waters, se dirigió este 21 de febrero a Joe Biden y otros altos funcionarios estadounidenses para denunciar su implicación directa en el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Usted [Joe Biden], Antony Blinken, Victoria Nuland, Jake Sullivan y el resto de los neoconservadores belicistas en el Gobierno de aquí, en Washington, junto con los Estados vasallos de la OTAN, son los principales provocadores que he mencionado", dijo el artista en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

"No estoy disculpando a Putin, entiéndame, pero si echamos un vistazo a la historia de los últimos 30 años, usted podría haberlo hecho mejor. Podría haber seguido el ejemplo del presidente Gorbachov en 1989. Podría haber cumplido la promesa del Secretario de Estado [de EE.UU.] Baker de no acercar la OTAN a la frontera rusa ni un metro más que los extremos orientales de una Alemania reunificada", comunicó Waters.

Asimismo, destacó que Washington podría haber aceptado las propuestas que hizo el presidente ruso "en su famoso discurso del 10 de febrero de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich y habernos guiado a todos hacia una Europa mucho más segura". Al mismo tiempo, "podría haber optado por no ampliar la OTAN hacia el este en 2008. Podría haberse abstenido de conspirar para el golpe de Estado inaugural ilegal en Ucrania en 2014", enumeró.

"Podría haber apoyado los Acuerdos de Minsk en 2019", agregó el músico, recordando las palabras de la excanciller alemana Angela Merkel, quien a día de hoy reconoce que "eran solo un truco para ganar tiempo y armar a Ucrania para la guerra que estaba diseñando".

Por otra parte, Waters aseguró que Biden tendría que haber insistido en que el ex primer ministro británico Boris Johnson¡ "no volara a Kiev para frustrar las negociaciones de paz" entre Rusia y Ucrania en febrero, marzo y abril de 2022. "Pero decidió no hacerlo", subrayó. Además, recordó que el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh afirmó en su reciente artículo que fue precisamente Joe Biden quien dio la orden para hacer estallar los gasoductos Nord Stream.

"Si eso resulta ser cierto, se trata de un flagrante acto de guerra y un acto extremo de terrorismo global que liberó 300.000 toneladas de metano a la atmósfera sobre el mar Báltico", aseveró en su mensaje, señalando que los propios altos cargos estadounidenses dejaron en evidencia la participación de la Casa Blanca en la detonación. "Primero, usted, señor presidente, se jactó abiertamente de su intención y capacidad para hacerlo", dijo la leyenda del 'rock'.

"Y luego, recientemente, Victoria Nuland se jacta de cuanto le alegra que sea, cito, un trozo de chatarra en el fondo del mar. Y Antony Blinken se jacta de que su destrucción encaja perfectamente con la agenda imperial de EE.UU. Y ahora, para finalizarlo, el idiota de su portavoz, Nick Price, niega que EE.UU. tenga algo que ver con esto", concluyó.