Borrell dice que explicó a Wang Yi por qué China no puede suministrar armas a Rusia, pero la UE sí puede enviarlas a Ucrania

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha revelado los detalles de su reunión con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, que tuvo lugar al margen de la Conferencia de Seguridad en Múnich la semana pasada.

El jefe de la diplomacia europea declaró este martes durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, que Wang le preguntó por qué su país no debe suministrar armas a Rusia si la UE las entrega a Ucrania.

"¿Por qué muestra preocupación por que yo pueda suministrar armas a Rusia cuando usted está suministrando armas a Ucrania?", citó Borrell a Wang y agregó que tuvo que "explicarle la gran diferencia" y "lo que está en juego para los europeos en la guerra de Ucrania".

Según Borrell, Wang le aseguró que "China no proporciona armas a países en guerra", aclarando que es el principio de la política exterior china, y que tampoco están suministrando armas a Rusia y no planean hacerlo. "Que yo sepa, no hay pruebas de que China haya estado haciendo lo que dice no estar haciendo", declaró el jefe de la diplomacia europea, subrayando que a pesar de la necesidad de "permanecer vigilantes" se puede creer en las palabras de Wang.

Además, calificó de "franca" la conversación entre él y el diplomático chino, señalando que tuvo "una buena relación personal" con Wang "durante mucho tiempo" mientras ambos eran titulares de Exteriores de sus respectivos países. Este lunes, Borrell ya había revelado algunos detalles de charla con el diplomático chino, afirmando que indicó a China que suministrar armas a Rusia sería traspasar una "línea roja" en relación con la UE.