"¿Informaba a los expresidentes?": López Obrador cuestiona a Fox y a Calderón tras fallo contra García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles a sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón, luego del fallo de un tribunal de EE. UU que encontró culpable de narcotráfico y otros delitos a Genaro García Luna, quien fue un poderoso funcionario de Seguridad en ambos gobiernos.

"El fondo del asunto, lo que se omite es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna, y si sabías o no sabías (que estaba aliado con el narcotráfico). Esa es la explicación que estamos esperando", advirtió el mandatario.

También señaló que existe la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad acepte convertirse en colaborador de la justicia estadounidense y ofrezca información que puede ser clave para sancionar la complicidad entre autoridades y el crimen organizado.

"Yo diría, como presidente de México, por el bien del país que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón", dijo.

Por otra parte, consideró importante que se conozcan los vínculos que García Luna tenía con autoridades de EE. UU., ya que fue premiado en diversas ocasiones por las agencias de seguridad de ese país.

"No puede ser que tampoco supieran, me llamó la atención el abogado de García Luna no planteando esto, si era elemental para defender a su cliente. Mal abogado", dijo.

El proceso

La víspera, en un fallo histórico, García Luna fue encontrado culpable de los cinco cargos que enfrentó desde que fue detenido a fines de 2019: tres por conspiración internacional para exportar cocaína y otras drogas a EE. UU. a través de sobornos que le pagaba el Cártel de Sinaloa; otro por delincuencia organizada y uno más, por haberle mentido en 2018 a un agente federal de inmigración.

El juicio comenzó el pasado 11 de enero y terminó el martes. Con la sentencia, García Luna se convirtió en uno de los exfuncionarios mexicanos de mayor rango en ser condenado por delitos vinculados con el narcotráfico.

La condena se conocerá el 27 de junio, pero se prevé que puede oscilar entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

El juicio contra García Luna fue seguido a diario en las conferencias de prensa de López Obrador, quien en reiteradas ocasiones advirtió que había que esperar la decisión del tribunal.

La reacción del presidente se esperaba en medio de una fuerte expectativa debido a que la conclusión del proceso que se llevó a cabo en EE. UU. impacta de lleno en el expresidente Felipe Calderón, ya que fue quien nombró y mantuvo a García Luna como secretario de Seguridad Pública durante todo su sexenio.

De hecho, Calderón apoyó a su exfuncionario hasta el último momento. Después de la condena, también volvió a defender la guerra contra el narcotráfico que estuvo a cargo de García Luna, el exsecretario que, de acuerdo con la justicia de EE. UU., en lugar de combatir a los narcotraficantes se alió con ellos.