Asambleista de Ecuador denuncia amenazas de muerte tras indagar los nexos del Gobierno de Lasso con la mafia albanesa

Viviana Veloz, legisladora de la Asamblea Nacional de Ecuador y presidenta de la comisión que revisa los posibles nexos que tendría el Gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa, denuncia que recibió amenazas de muerte, que se extienden contra su familia y el equipo jurídico que investiga el caso.

"Nosotros, tanto mi equipo jurídico como quien habla, hemos recibido amenazas, amenazas de muerte, amenazas de atentar contra nuestra seguridad, contra nuestra vida y también contra la de mis padres", expresó Veloz a RT sobre el denominado 'Caso Encuentro' o 'El Gran Padrino', que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso.

La asambleísta ecuatoriana, que responsabilizó al Gobierno por las intimidaciones, indicó que con estas acciones intentan amedrentar a las personas que estudian los posibles vínculos gubernamentales con la mafia.

¡Basta de amenazas! Presenté denuncia formal ante la @FiscaliaEcuador por las amenazas recibidas. Hago responsable al Pdte. @LassoGuillermo por cualquier atentado en contra de nuestra vida. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. #NoAlMiedo#GranPadrino#CasoEncuentropic.twitter.com/9EfcsmhSYy — Viviana Veloz (@VivianaVeloz18) February 20, 2023

"Asumo es el Gobierno nacional que hace esta clase de acciones para intentar amedrentarnos, para que tengamos miedo, para que no le presentemos al país el informe con las pruebas que hemos recabado", dijo Veloz.

La parlamentaria recordó que días antes, el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, responsable de elaborar el informe en el que se señala la posibilidad de conexiones entre el gobierno y la mafia albanesa, también fue amenazado de muerte.

La espiral de violencia ha llegado a niveles inimaginables. Uno de los principales investigadores de la presunta estructura criminal de narcotráfico que vincularía a Carrera y Cherrez, el Teniente Coronel José Luis Erazo, ha sido amenazado de muerte. ¡Sin verdad no hay justicia! https://t.co/wPwRvKe8lA — Viviana Veloz (@VivianaVeloz18) February 18, 2023

"Le dicen que si se presenta a la Asamblea Nacional será hombre muerto y también atentarán contra la vida de sus hijas", comentó la legisladora, que a inicios de semana presentó una denuncia formal ante la Fiscalía ecuatoriana y responsabilizó directamente al presidente Lasso "por cualquier atentado" en contra de su vida y de su integridad física, la de sus familiares y equipo jurídico.

"Si el poder político no tiene nada que ver con las mafias, ¿por qué están, en este momento, actuando como si fuéramos un narco-Estado? Presidente Guillermo Lasso, ya no puede seguir eludiendo sus responsabilidades, dele la cara el país, no le tenemos miedo", dijo Veloz cuando denunció las amenazas ante la Fiscalía.

'El Gran Padrino'

Un informe de la Policía Nacional del Ecuador, revelado a mediados de febrero por un medio local, comprobaría una supuesta conexión entre el Gobierno del país suramericano y la mafia albanesa.

El documento lo dio a conocer el portal digital La Posta, durante una comparecencia que hizo el periodista del medio Andersson Boscán ante una sesión de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción de la Asamblea ecuatoriana, que investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas del país.

En la revelación se señala que el Gobierno tendría vínculos con la mafia albanesa a través de Rubén Cherres, quien sería el operador principal de Carrera.

El señalamiento se basa en un informe que, según el medio, fue realizado por la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que se detalla un exhaustivo seguimiento realizado a Cherres.

En esas investigaciones policiales se comprobaría al menos una reunión entre Cherres e integrantes de la mafia albanesa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

También hubo encuentros en otros lugares. Por ejemplo, se registró una visita de Cherres a una empresa en la ciudad de Manta, supuestamente utilizada como fachada por la mafia albanesa para la comercialización de drogas.

