El Pentágono lanza una nueva advertencia a China tras la reunión entre Putin y Wang Yi

La profundización de las relaciones con Rusia llevará consecuencias para China, señaló este miércoles la vicevocera del Departamento de Defensa de EE.UU., Sabrina Singh, tras un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China.

Al responder a la cuestión sobre si Pekín proporciona ayuda letal a Moscú en el conflicto en Ucrania, Singh comentó que "no hemos visto que China proporcione ayuda letal ahora mismo en este momento". No obstante, dijo que esta cuestión no está "fuera de la mesa" en Pekín.

"Esta es una guerra que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Estamos llegando al primer aniversario justo al final de esta semana y, ciertamente, sería un error de cálculo para China proporcionar ayuda letal a Rusia", declaró Singh.

La reunión entre Vladímir Putin y Wang Yi tuvo lugar el miércoles. Al inicio de la reunión, el mandatario ruso destacó que las relaciones ruso-chinas se desarrollan "según lo previsto en años anteriores" y "alcanzan nuevos hitos". "En medio de una situación internacional muy difícil y cambiante, las relaciones chino-rusas resistieron a la presión por parte de la comunidad internacional y se desarrollan de manera muy estable", declaró por su parte Wang Yi.

Mientras tanto, la semana pasada la representante de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, advirtió que Pekín cruzaría una "línea roja" si decidiera proporcionar ayuda militar letal a Moscú durante el conflicto ucraniano. La misma idea anunció el lunes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tras una reunión con Wang Yi.