Condenan a otros 16 años de cárcel al productor Harvey Weinstein tras un nuevo juicio por violación

El productor Harvey Weinstein ha sido condenado este jueves a 16 años de prisión, tras ser declarado culpable en Los Ángeles en diciembre pasado de un cargo de violación y dos de agresión sexual, informa Los Angeles Times. La sentencia se suma a la primera condena de 23 años, dictada en Nueva York por cargos similares, que está en proceso de apelación.

La condena de Weinstein llega tras un juicio de varios meses, en el que fue declarado culpable de violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills en el 2013. El jurado solo pudo condenarlo por la agresión contra una de las cuatro acusadoras por tres cargos: violación forzada, cópula oral forzada y penetración sexual con objeto extraño. Sin embargo, fue declarado inocente de agresión sexual mediante coacción contra la segunda acusadora y el jurado no pudo llegar a un veredicto en los otros dos casos.

El productor, que se presentó en la corte en silla de ruedas, declaró que era inocente y acusó a la primera mujer de ser una "actriz" capaz de "encender" las lágrimas de la sala. "Por favor, no me condenen a cadena perpetua. No me la merezco", afirmó Weinstein en la corte, destacando que había muchas cosas que no estaban claras en el proceso y que se trataba de un complot.

El famoso productor de Hollywood fue condenado en el 2020 a 23 años de prisión por el tribunal penal del estado de Nueva York por dos cargos: un acto sexual criminal en primer grado contra la ayudante de producción Mimi Haleyi, ocurrido en el 2006, cuando la forzó a practicarle sexo oral, y una violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann en un hotel de Nueva York en el 2013.