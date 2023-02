Sergio Ramos dice adiós a la selección española y carga contra el actual entrenador

El futbolista Sergio Ramos anunció su "adiós" a la selección española porque el actual entrenador, Luis de la Fuente, le ha comunicado este jueves, mediante una llamada, que "no cuenta ni va a contar" con él "independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe" su carrera deportiva. El anuncio lo realizó en su cuenta de Twitter, en la que expresó: "Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!".

El tuit va acompañado por una carta abierta, en la que relata las razones por las cuales abandona el seleccionado nacional y expresa su tristeza y decepción por la decisión del seleccionador de 'la Roja'. "Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja", escribió.

Ramos, que actualmente juega como defensa central en el club francés Paris Saint-Germain, arremetió contra la decisión que, según él, ha sido muy injusta. "Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad", expresó. "Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol", sentenció.

También habló del tremendo orgullo que significa ser el jugador español con más partidos internacionales. "Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz", agregó.