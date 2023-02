Alemania afirma que no existen "líneas rojas" a la hora de enviar armas a Ucrania

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró este jueves que no existen limitaciones claramente definidas que no puedan traspasarse a la hora de proporcionar asistencia militar a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia.

"No hay una línea roja en ese sentido. Y si hay alguna, no debería describirla públicamente", sostuvo el alto cargo de Defensa. Según Pistorius, Berlín no se focaliza en las llamadas "líneas rojas" sino que se adhiere a sus dos objetivos "máximos": no convertirse en parte del conflicto y solo actuar junto con los aliados.

Además, el ministro calificó como "un desarrollo trágico" tener que "gastar mucho dinero, muchos miles de millones, en armamentos y armas para entregarlos a Ucrania". Pistorius señaló que Kiev es visto como "una víctima" del conflicto y "es por eso que estamos juntos aquí y continuaremos coordinando esto en el futuro, pero lo haremos con mucha prudencia y con un sentido de proporción".

Esta misma semana, el viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andréi Mélnik, instó al canciller alemán, Olaf Scholz, a suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania "todos los sistemas de armas disponibles". En esta ocasión, Kiev no tan solo exigió a Berlín que le envíe aviones de combate, sino también fragatas y submarinos alemanes.

El alto funcionario ucraniano expresó que aún persisten "demasiadas pastillas de freno, especialmente en el SPD [el Partido Socialdemócrata de Scholz]" e insistió en que el canciller alemán debe cruzar "todas las líneas rojas trazadas por él mismo" y proporcionar a Ucrania el armamento necesario. "Esperamos más decisiones valientes", aseveró.