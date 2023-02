López Obrador reitera su condición para permitir la instalación de una planta de Tesla en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de que la primera planta ensambladora en el país de Tesla se construya en una zona donde no se vea amenazado el acceso al agua de la población.

"Nos importa mucho el que se invierta en el país porque significa la creación de empleos, pero queremos también cuidar el territorio [...] garantizar que no le falte agua a la gente", resaltó el mandatario durante su acostumbrada conferencia matutina de este viernes.

Al respecto, indicó que "si no hay agua" no se permitirá la construcción de la planta en el estado de Nuevo León, una entidad asediada por las sequías. "Sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible", agregó.

El presidente detalló que Nuevo León "es víctima de su éxito", ya que debido al desarrollo socioeconómico que ha tenido la entidad, se ha agotado el recurso hídrico en la región. Aunque el Gobierno pretende inaugurar dos obras de infraestructura para resolver el problema, la situación actual limita la posible candidatura del estado para la edificación de la ensambladora.

#Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia está mañana que "Si no hay agua, no habrá permisos" en referencia a que la planta de #Tesla decida instalarse en #NuevoLeón, por lo que no daría los permisos si no se garantiza la disponibilidad de agua #ULTIMAHORApic.twitter.com/EXznGay3c0 — ElPortaldeMonterrey (@ElPortaldeMty) February 24, 2023

López Obrador refirió que cualquier inversión de gran dimensión en el país requiere de mucha mano de obra, múltiples servicios, infraestructura y de cuantiosos recursos naturales, factores que deben considerarse para la instalación de las corporaciones.

"No es crecer por crecer, sino que haya un desarrollo sustentable", insistió. Del mismo modo, reconoció que la mayoría de los empresarios extranjeros que buscan o han invertido en el país "son muy sensibles" y tienen una dimensión social, cívica y ambiental.

En esa línea, elogió el compromiso climático de Tesla, al dedicarse a fabricar vehículos eléctricos.

Con respecto a la llamada telefónica previamente anunciada entre el mandatario y el director general de Tesla, Elon Musk, López Obrador indicó que se realizará "pronto" y que en ella presentará al magnate las ubicaciones que el Gobierno considera prudentes para que se construya la ensambladora en México.

Sobre esto último, el mandatario explicó que en la región norte del país el acceso al agua ya es escaso, por lo que prevé sugerir que la planta se construya en el centro o sur de México.

