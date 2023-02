Biden sobre la propuesta china de solución política para Ucrania: "Si Putin la elogia, ¿cómo puede ser buena?"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que el plan de paz propuesto por China para Ucrania solo beneficiaría a Rusia. Así lo expresó en una entrevista emitida este viernes por la cadena de televisión ABC.

"No he visto nada en el plan que pudiera indicar que hay algo que beneficie a cualquiera que no sea Rusia", comentó el líder estadounidense. "La idea de que China vaya a negociar el resultado de una guerra totalmente injusta para Ucrania no es racional", subrayó.

