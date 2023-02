Macron explica por qué "no es posible" un acuerdo comercial con el Mercosur

La UE y el Mercosur firmaron un acuerdo en el 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero todavía no ha sido ratificado.

Un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur "no es posible" debido a las diferencias en regulaciones ecológicas y sanitarias, afirmó este sábado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, citado por AFP.

"Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París [sobre el clima] como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores", manifestó Macron.

"Cuando se imponen restricciones a nuestros productores, nosotros debemos imponérselas a la alimentación que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo", agregó.

La UE y el Mercosur firmaron el acuerdo comercial en el 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado por la política medioambiental del exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. No obstante, tras la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la actitud hacia la situación comenzó a cambiar. Así, la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo una conversación telefónica con Lula, en la que expresaron su deseo de que el acuerdo "cruce la línea de meta".