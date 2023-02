Despiden de Amazon a una joven por grabar en video su trabajo (VIDEO)

Una joven de EE.UU., Chelssi Verduzco, fue despedida de la compañía estadounidense Amazon por grabar en video el proceso de trabajo y publicarlo en TikTok, según explicó ella misma en una serie de videos publicados este viernes. Los videos rápidamente se hicieron virales. El video más popular de la joven es sobre su turno nocturno y tiene 8,5 millones de vistas. En las imágenes, Chelssi explicaba su horario y mostraba su lugar de trabajo.

Sin embargo, días después, los responsables de la oficina de Recursos Humanos de la compañía llamaron a la chica y le dijeron que estaba infringiendo las normas de la empresa al grabar videos con su teléfono en las instalaciones de Amazon. Según Chelssi, ella desconocía la prohibición e intentó explicárselo todo a la persona que la interrogó.

"En mi defensa dije que nunca me advirtieron que yo no podía grabar. Nunca nos lo dijeron y eso fue lo que yo comenté, porque desde el primer día estuve grabándolo todo. De hecho, hay muchos videos míos, hasta de cuando fui a entregar papeles y mis entrenadores veían que estaba grabando y nunca me dijeron nada", declaró la chica en un video de TikTok en el que da explicaciones.

La joven contó que el hombre con quien habló le mostró capturas de pantalla de sus videos enviados por correo electrónico por un miembro del personal que conocía. Chelssi dijo que no revelaría el nombre de la persona que le había tendido la trampa. La chica afirmó que al principio se tomó mal el despido y lloró durante dos días, pero después pudo encontrar un trabajo en una oficina que paga más y tiene un horario mejor.

La chica también preguntó a sus suscriptores qué querían saber sobre el trabajo en Amazon y prometió responder a todas sus preguntas. Una de las más populares fue sobre los salarios. Chelssi grabó un video en el que calculaba cuánto se puede ganar en Amazon. Según la joven, la empresa le pagó "más o menos 1.040 dólares" por siete días laborales. Añadió que la empresa ofrece la oportunidad de trabajar horas extra para ganar más.