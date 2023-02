EE.UU. perderá su "posición de liderazgo" si deja de apoyar a Ucrania, declara Zelenski

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, dijo este viernes que, si Washington deja de apoyar a Kiev, EE.UU. perderá su "posición de liderazgo".

Durante una rueda de prensa, le preguntaron al mandatario ucraniano cuál era su opinión sobre el sector de la sociedad estadounidense que considera que Washington presta demasiada asistencia a Kiev, a lo que respondió: "A este porcentaje de estadounidenses que, como usted dijo, está aumentando, le puedo decir solo una cosa: si no cambian de opinión, si no nos entienden, si no apoyan a Ucrania, perderán a la OTAN".

"Perderán la influencia de Estados Unidos. Perderán las posiciones de liderazgo, que son absolutamente justas y que tienen en el mundo. Y perderán el apoyo de un Estado en el que hay 40 millones de personas. Y en el que hay millones de niños", afirmó a continuación.

Además, el presidente ucraniano sostuvo que EE.UU. "nunca abandonará a los Estados de la OTAN". Según sus palabras, si Washington disminuye su apoyo a Kiev, el Ejército ruso podrá "llegar" a los países de la Alianza. "Esto sucederá. Llegarán a los países bálticos. Llegarán a los países bálticos y los tomarán. […] Y entonces Estados Unidos enviará a sus hijos e hijas como hoy nosotros enviamos a los nuestros. Y lucharán porque es la OTAN. Y morirán", dijo.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró este jueves que EE.UU. proporcionará a Ucrania 2.000 millones de dólares en un nuevo paquete en materia de seguridad como parte de la asistencia militar a Kiev. Sullivan prometió hacer "todo lo que esté en sus manos para conseguir el equipamiento y la munición" que Ucrania necesita, incluso proyectiles de artillería de 155 milímetros, proyectiles para tanques de 120 milímetros y otras armas, como misiles HIMARS.

De ese modo, EE.UU. ya ha destinado más de 32.000 millones de dólares en ayuda militar desde el inicio del conflicto en Ucrania.