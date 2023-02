WSJ: Países norteafricanos aumentan compras de productos petrolíferos rusos que están bajo sanciones de Occidente

Los países norteafricanos aumentaron los volúmenes de compras de productos petrolíferos rusos que están bajo sanciones de Occidente, según informó The Wall Street Journal (WSJ) este viernes.

Según los datos de la empresa Kpler, que analiza los mercados de materias primas, en enero del 2023 Marruecos importó 2 millones de barriles de diésel ruso, comparado con los 600.000 barriles de todo el 2021. En febrero se espera que compre 1,2 millones de barriles más. En cuanto a Túnez, que casi no adquirió productos petrolíferos rusos en el 2021, en los últimos meses empezó a comprar activamente diésel, gasóleo, gasolina y nafta desde Rusia. Así, en enero el país norteafricano compró 2,8 millones de barriles rusos, mientras que en febrero se espera que adquiera 3,1 millones. Argelia y Egipto también incrementaron las compras.

Mientras tanto, la tendencia coincidió con el crecimiento de la producción de productos petroleros en Marruecos y Túnez. Por ello, hay quienes señalan que para Occidente será más difícil vigilar las restricciones contra Moscú por la posible mezcla de estos. "Aún si quisiera regularlo, ¿cómo lo haría?", señaló Andreas Economou, experto del Instituto Oxford de Estudios Energéticos. "Si un cargamento es el 51% de Marruecos y 49% de Rusia, ¿cómo se puede arbitrar?", agregó.

No obstante, Economou opinó que Occidente en general no está preocupado por la situación. "Para ellos, tener flujos rusos fluyendo es [una decisión] ganar-ganar. No creo que alguien pregunte de dónde proviene esto cuando el mercado está tan apretado", explicó.

El analista principal de Kpler, Viktor Katona, también subrayó que los países africanos compran volúmenes muy grandes para usarlos por su cuenta. "Créanme, no estamos viendo algún renacimiento de la refinería en el Magreb", agregó.

De acuerdo con los datos del WSJ, en enero Marruecos, a pesar de no tener un historial como exportador de diésel, suministró 280.000 de barriles a España y otros 270.000 a Turquía. Entre tanto, los Ministerios de Petróleo de Marruecos y Túnez no comentaron la situación.