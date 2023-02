Grecia refuerza su frontera ante la posible llegada de refugiados por los terremotos en Turquía y Siria

Grecia está reforzando su frontera ante la posible llegada de refugiados como consecuencia de los terremotos ocurridos a principios de este mes en Turquía y Siria, declaró Notis Miratakis, ministro de Migración y Asilo griego, durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en el marco de la 2.ª Conferencia Europea sobre Gestión de Fronteras, que tuvo lugar en Atenas.



"La valla del Evros se extenderá a lo largo de todo el río para que podamos proteger el territorio europeo de los flujos ilegales", afirmó. "La Comisión Europea ya acepta que los proyectos de vallas complementarias, que pueden ser cuestiones tecnológicas, puedan ser financiados por la UE", añadió.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο @PrimeministerGR , ο φράχτης θα γίνει έτσι και αλλιώς. Δεν περιμένουμε χρηματοδότηση της ΕΕ ως κριτήριο για να γίνει το έργο. Είναι επιλογή μας, ότι για τη μεταναστευτική μας πολιτική, είναι απαραίτητος και θα ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος των συνόρων. pic.twitter.com/obibuHwSx5 — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) February 24, 2023

El funcionario explicó que esto significa que el costo de este programa de protección fronteriza más completo podrá cubrirse directamente con el presupuesto europeo, detallando que su ministerio ya tiene una "provisión relevante" de fondos aprobada por Bruselas.

"Como ha dejado claro el primer ministro [Kyriakos Mitsotakis], la valla se construirá de todos modos. No estamos esperando la financiación como criterio para determinar si se construirá", continuó. "Es nuestra elección, […] para nuestra propia política de inmigración, la valla es necesaria y se completará a lo largo de toda la frontera", agregó.

"Crisis humanitaria sin precedentes"

Miratakis aseguró que los sismos de Turquía y Siria generaron una "crisis humanitaria sin precedentes", por lo que Grecia y la Unión Europea ayudarán al máximo tanto en la protección de las personas que lo necesitan como en la reconstrucción de las ciudades que resultaron destruidas.

"Algunos países europeos han comenzado a emitir visados, permisos de residencia temporal, principalmente en casos de familiares, para venir a Europa. No hace falta decir que tal desastre humanitario no se puede resolver solo con visados", destacó.

En este sentido, señaló que es probable que haya oleadas de "inmigrantes económicos", motivo por el que la prioridad es salir adelante resolviendo la crisis humanitaria dentro de esos países antes de que ocurra dicho flujo migratorio.

"Esto no se soluciona con movimientos masivos de millones de personas, sino con la provisión de ayuda humanitaria […] Europa no abrirá sus fronteras de forma desorganizada a personas que tengan motivos económicos y nuestro país seguirá protegiendo las fronteras exteriores de la Unión Europea", concluyó, si bien reconoció que, por el momento, no han notado ningún cambio en sus fronteras.