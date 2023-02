"Todos sabemos la verdad": Aparece un tuit con las banderas de Ucrania y de la Alemania nazi en una cuenta oficial de EE.UU.

En la cuenta oficial del consulado estadounidense en Milán (Italia) apareció este lunes una publicación que trazaba paralelismos entre Ucrania y la Alemania nazi.

"Todos sabemos la verdad", decía el tuit, que iba acompañado de una imagen de la bandera de Ucrania cubriendo parcialmente el emblema con la esvástica del Tercer Reich, que se entrevé en segundo plano. La publicación, que supuestamente habría sido lanzada por un 'hacker', ha sido borrada.

Pese a su eliminación, en otros tuits el supuesto intruso intercambia mensajes con otros usuarios, a los que asegura que no proviene de Rusia, sino de Kiev, la capital ucraniana, donde vive desde hace 30 años. "En cuanto diga mi nombre, me pudriré en una prisión ucraniana. En Ucrania no hay democracia, así que no diré mi nombre", reza uno de los tuits.