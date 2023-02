"Nunca aceptaremos la presión de EE.UU.": China reacciona ante la postura de Washington sobre Rusia

El país norteamericano "no tiene derecho" a dictar las relaciones China-Rusia y ha difundido "información falsa" sobre el suministro de armas de Pekín a Moscú, declaró la Cancillería china.

Estados Unidos no puede imponer su visión de cómo deben desarrollarse las relaciones bilaterales entre Rusia y China, declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, recalcando que mientras Washington siga suministrando armamento a Kiev, no está en posición de advertir a Pekín de que no ayude a Moscú.

"Mientras Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por enviar armas a una de las partes en conflicto, […] ha difundido con frecuencia información falsa sobre el suministro de armas de China a Rusia, aprovechando la oportunidad para sancionar a empresas chinas sin motivo alguno", afirmó la vocera, quien tachó las políticas de la Casa Blanca de "doble rasero" y "flagrante intimidación".

Además, Mao destacó que el país asiático aboga por solucionar el conflicto a través de la vía diplomática, al tiempo que rechazó las acusaciones de altos funcionarios estadounidenses que afirman que Pekín probablemente ha autorizado la entrega de ayuda no letal a Rusia a pesar de las advertencias de Washington y está considerando suministrar también proyectiles de artillería.

"En cuanto a la cuestión ucraniana, China ha promovido activamente las conversaciones de paz y la búsqueda de una solución política a la crisis", declaró la portavoz. "Estados Unidos no tiene derecho a dictar las relaciones China-Rusia y nunca aceptaremos la coerción y la presión de Estados Unidos", enfatizó.

Asimismo, Mao denunció que la Administración Biden no solo ha estado enviando armas letales a Ucrania, sino que también ha violado los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses con sus continuas ventas de armas avanzadas a Taiwán.

"¿Qué pretende hacer Estados Unidos? Debería explicárselo al mundo", manifestó Mao. "Queda claro a simple vista quién promueve la paz y fomenta las conversaciones para enfriar la situación y quién echa leña al fuego haciendo el mundo más inestable", concluyó.