"Quieren huir": Un alto cargo de Zelenski descarta levantar la prohibición de salida de Ucrania para los hombres

El asesor de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak, declaró en una entrevista con el canal alemán Deutsche Welle que ahora no es el momento de levantar la prohibición de salida para los hombres aplicada en el marco de la ley marcial, porque "quieren huir" del país.

"Tengamos una conversación dura entre nosotros. No necesitamos especulaciones. ¿Qué significa la limitación de derechos? Aparte de derechos, ¿hay algún deber en Ucrania o no? ¿O solo hablamos de derechos? Que el estado debe garantizar, dar la oportunidad de irse, de vivir como uno quiera. Sí, en tiempos de paz lo daremos todo", señaló Podoliak, argumentando que, por el contrario, "en tiempos de guerra la cuestión no se plantea así".

"¿Quieres cruzar frontera? Entonces, quieres decir que Ucrania debe dejar de existir, porque tú cruzaste la frontera. Porque cuando decimos 'fronteras abiertas para los hombres', significa que estamos diciendo que alguien quiere huir de la toma de una decisión viril, y quieren huir, y esta es la respuesta a la decisión '¿quién eres tú?'", explicó.

Las declaraciones de Podoliak trascienden, mientras Ucrania sigue apostando por reforzar los impedimentos para reducir al mínimo el número de personas que pueden salir del país. Así, el 23 de enero el presidente Vladímir Zelenski firmó un decreto que prohíbe a los funcionarios públicos, diputados de la Rada Suprema (Parlamento) y agentes de las fuerzas de seguridad ir al extranjero de vacaciones o con cualquier otro objetivo "no estatal".

La medida se aprobó a raíz del escándalo que rodeó al ahora exfiscal general adjunto de la nación, Alexéi Simonenko, que tuvo que dimitir tras filtrarse en los medios que había pasado sus vacaciones en la ciudad española de Marbella.

En Ucrania sigue vigente la movilización general, que prohíbe la salida del país a los hombres aptos para ser reclutados. Según la legislación vigente, pueden ser movilizados los varones de entre 18 a 60 años.