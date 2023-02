EE.UU. afirma que quiere evitar una guerra en Asia, pero se prepara para luchar

Estados Unidos quiere evitar una guerra terrestre en Asia, pero al mismo tiempo quiere demostrar a China y a otros países de la región que está preparado para una guerra de este tipo y que puede ganarla, afirmó este lunes la secretaria del Ejército de EE.UU., Christine Wormuth.

"Nuestro objetivo es evitar librar una guerra terrestre en Asia", declaró la alta funcionaria en una conferencia organizada por el Instituto Empresarial Estadounidense en Washington, agregando que "se trata de disuasión".

Wormuth subrayó que Washington quiere "bajar la temperatura en las relaciones con China". "Pero obviamente tenemos que prepararnos para luchar y ganar esa guerra", señaló. Sin embargo, añadió que no cree que el lanzamiento de una operación militar de Pekín contra Taiwán sea "inminente".

"La mejor manera de evitar una guerra es demostrar a China y a los países de la región que realmente podemos ganar esa guerra", concluyó.

El pasado noviembre, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, advirtió sobre la amenaza de una potencial invasión china en la isla.

No obstante, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, indicó en enero que no considera que las maniobras militares de China cerca del estrecho de Taiwán sean una señal de un conflicto inminente entre Pekín y Taipéi. Por su parte, el director de la CIA, William Burns, aseveró la semana pasada en una entrevista con CBS News que EE.UU. necesita tomarse en serio las intenciones de Pekín de hacerse con el control de la isla, al tiempo que resaltó que "eso no significa que un conflicto militar sea inevitable".