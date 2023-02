Moscú: La OTAN está "de facto en guerra" contra Rusia

La OTAN está "de facto en guerra" contra Rusia, afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en una entrevista con Izvestiya publicada este martes.

Según el alto funcionario, ahora "la OTAN actúa en bloque" no como "adversarios convencionales", sino como "enemigos". "Estos países —Francia, Reino Unido, EE.UU.— están ahora en la misma organización que está de facto en guerra con nosotros, está en confrontación armada directa con nosotros, dadas sus armas en Ucrania. No hay necesidad de ocultar nada, no hay necesidad de endulzar nada, tenemos que llamar a las cosas por su nombre", destacó.

Asimismo, Peskov manifestó que Rusia se estaba preparando seriamente para mantener conversaciones sobre garantías de seguridad antes del inicio de la operación especial militar, pero Occidente no estaba listo para ellas. "Ciertamente hubo una preparación muy seria, aunque todo se desarrollaba con bastante dinamismo. [...] Todos estaban dispuestos a negociar, pero Occidente no estaba preparado para eso, simplemente no lo querían", declaró.

En este sentido, denunció que Occidente se negó a entablar conversaciones sobre las garantías de paz. "Si hubieran querido, se habrían sentado a la mesa de negociaciones", aseveró.

Por otra parte, el vocero del Kremlin indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a cualquier contacto que ayude a Moscú a alcanzar sus objetivos, preferiblemente de forma pacífica, al tiempo que señaló que no ha habido iniciativas recientes de los líderes de Alemania, Olaf Scholz, y Francia, Emmanuel Macron, para contactar con el mandatario.

"Hemos oído muchas declaraciones de Scholz y Macron diciendo que seguirán comunicándose con Putin para buscar formas y medios de salir de la situación. Sin embargo, no ha habido iniciativas recientes", resaltó Peskov.

"Hemos oído cinco o seis declaraciones de Macron sobre su voluntad de llamar a Putin y hablar, pero todo el mundo debe saber esto: no ha habido peticiones, orientaciones o elaboraciones sobre las posibles fechas de tal conversación".

En diciembre de 2021, Rusia expuso sus propuestas de seguridad a EE.UU. y la OTAN. Entre otras disposiciones relativas a pactos anteriores, Moscú solicitó que la Alianza detuviera su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella. Días antes de la operación militar especial rusa, Putin declaró que las ideas "fundamentales" de Moscú habían sido ignoradas por Occidente.

Proceso "irreversible" de desdolarización

Entre otras cosas, Peskov comentó que el proceso de desdolarización ya es irreversible. Detalló que muchos países del mundo "empezaron a elaborar gradualmente nuevas opciones para efectuar sus pagos, confiando más en sus monedas nacionales".

"Cada vez más países adoptan monedas nacionales, no solo con nosotros, sino también entre sí", sostuvo, añadiendo que "este proceso también es irreversible, [ya que] una vez que la confianza en una moneda de reserva se ha visto sacudida, no se puede mantener".

Mientras tanto, "el mundo entero avanza hacia la multipolaridad, un sistema de relaciones en el que no existe una casta de 'países civilizados' y todos los demás", resaltó el portavoz presidencial. Según el alto funcionario, actualmente se está produciendo una transición a "un mundo donde todos seamos iguales, donde todos tengamos en cuenta las preocupaciones de los demás, donde todos estemos de acuerdo o en desacuerdo, pero que por igual tengamos voz y esperamos que se nos escuche [...] y donde todos los problemas se resuelvan realmente en la mesa de negociaciones".