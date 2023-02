Fiscalía francesa investiga a jugador del PSG por supuesta violación

Fiscalía francesa ha abierto una investigación preliminar por una acusación de violación contra el lateral del Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, informó este lunes Le Parisien.

Según los reportes, una mujer de 24 años acudió el fin de semana a la comisaría de Nogent-sur-Marne al sudeste de la capital de Francia para "hacer una declaración de violación". Aunque la víctima no presentó una denuncia, la Fiscalía parisina ha decidido abrir una investigación de oficio por "la gravedad de los hechos y la notoriedad del presunto autor".

La joven contó a la policía que había estado en contacto con el futbolista a través de las redes sociales desde el 16 de enero y que la noche del 23 de febrero acudió a la casa de Hakimi, de 24 años, situada en Bolougne, a las afueras de París, en un taxi que él mismo habría pagado.

Cuando llegó a la residencia del jugador, la víctima relató que este la besó, le levantó la ropa y le besó los pechos a pesar de su desaprobación. Además, aseguró que fue penetrada con el dedo, sin su consentimiento. La mujer afirma que logró librarse con una patada y contactó a una amiga para que la fuera a buscar.

Los hechos se habrían producido mientras la esposa de Hakimi, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos estaban de vacaciones en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

En declaraciones al medio español AS, el entorno del futbolista negó las acusaciones y aseguró que Hakimi no está preocupado por la investigación en curso. El deportista, por su parte, asistió este lunes a la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en París en los que fue escogido dentro del mejor once del año pasado.