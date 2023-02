Empieza la carrera por la sucesión de Stoltenberg al frente de la OTAN

A medida que se acerca el mes de septiembre, momento en el que expira el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, crecen las especulaciones sobre quién podría sucederle.

Inicialmente, estaba previsto que Stoltenberg fuera jefe de la Alianza Atlántica hasta el 30 de septiembre de 2022, pero su mandato fue prolongado por un año más debido a "la mayor crisis de seguridad en una generación" provocada por el conflicto en Ucrania, según el alto funcionario. Entonces, ¿qué pasará ahora?, ¿permanecerá Stoltenberg en el poder o será sustituido por otra persona?

Un alto diplomático europeo afirmó a Politico que otra renovación del mandato de Stoltenberg sigue siendo una de las opciones más probables. "Stoltenberg quiere quedarse", señaló el informante.

Ian Lesser, vicepresidente del 'think tank' German Marshall Fund, declaró a Foreign Policy que "cada semana llega uno de la OTAN con un nombre distinto, pero los cotilleos en la OTAN [...] giran en torno a Stoltenberg". "No creo que sea un hecho que el secretario general se vaya cuando termine su mandato. También hay rumores creíbles de que su mandato podría prolongarse", añadió.

¿Quién, si Stoltenberg no?

En este momento, hay varios otros candidatos que podrían asumir el cargo de secretario general de la OTAN. Según las fuentes de FP y Politico, entre los nombres más sonados figuran el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace.

Mientras, la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, la expresidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, también aparecen en la lista de candidatos a la jefatura de la Alianza Atlántica. No obstante, fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a FP que sus nombres se mencionan con mucha menos frecuencia.

Dado que hasta ahora todos los secretarios generales de la OTAN han sido varones, existe presión entre sus filas para que se nombre a una mujer, escribe Politico. El diplomático de la Alianza Atlántica dijo que "es hora de una mujer secretaria general". "Si los hombres intentan mantener sus puestos para siempre, la representación justa de las mujeres nunca tendrá una oportunidad", agregó.

Los secretarios generales de la OTAN han sido tradicionalmente jefes de Gobierno o de Estado, pero no se trata de una norma establecida, y muchos creen que un viceprimer ministro o ministro de Asuntos Exteriores también sería aceptable.

Asimismo, esta semana el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció en una entrevista con medios ucranianos que se presentaría como candidato al puesto de secretario general del bloque. "¿Encabezar la OTAN? Es una gran idea. Es una idea muy buena. Quiero enfatizar, queridos amigos, que tengo esta idea y que nadie olvide que hay un candidato en la línea", subrayó.

Así, el politólogo Laurent Borzillo expresó que la candidatura de Johnson puede ser desestimada dado su género y los errores que cometió cuando fue primer ministro.

Nieta de un nacionalista ucraniano

Otra candidata que supuestamente tiene la oportunidad de convertirse en la secretaria general de la OTAN es la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland. Si bien, según las fuentes de FP, la candidatura de Freeland es apoyada por Washington, los funcionarios consideran que mientras la Alianza Atlántica se centra en reforzar sus defensas, el bajo gasto en defensa de Ottawa y su condición de país no europeo hacen improbable que una canadiense consiga el puesto.

Freeland es nieta de inmigrantes ucranianos en Canadá. Recientemente, medios canadienses reportaron que su abuelo estaba involucrado con un movimiento nacionalista y editaba Krakivski Visti, que ha sido descrito como un diario de propaganda nazi altamente antisemita.

No obstante, al ser consultada sobre la asociación de su abuelo con los nazis, la viceprimera ministra de Canadá sostuvo que "funcionarios estadounidenses han dicho públicamente e incluso [la ex canciller alemana] Angela Merkel lo ha dicho públicamente, que Rusia estaba intentando desestabilizar la democracia occidental". "Creo que no debería sorprendernos que estos mismos esfuerzos se utilizaran contra Canadá", sostuvo.

"Alguien que tenga experiencia en tratar con Rusia"

Algunos consideran que los candidatos de Europa del Este son especialmente adecuados y varios funcionarios de la región sostienen que el conflicto en Ucrania ha reforzado desde entonces los argumentos en favor de alguien que provenga de un país como Estonia o Lituania, señala Politico.

Un funcionario báltico le manifestó al periódico que los países de la región fueron los primeros en aumentar el gasto militar y presionar a la OTAN para que mejorara sus defensas. "Sería muy lógico y aleccionador tener a alguien que tenga experiencia en tratar con Rusia y que entienda la lógica y la mentalidad de Rusia para dirigir la Alianza Atlántica", argumentó.