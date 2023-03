La familia de una modelo argentina hallada muerta en México cree que fue asesinada por su pareja

Agostina Jalabert, una modelo argentina de 31 años, fue encontrada muerta en su departamento de Playa del Carmen, México, el pasado 18 de febrero en circunstancias poco claras. Días atrás, su familia pidió a la Cancillería de su país que intervenga para iniciar una investigación a la pareja de la joven, ya que sospechan que se trató de un feminicidio.

El padre de la mujer, el médico Edgardo Jalabert, escribió una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, para que su cartera exija a las autoridades mexicanas profundizar sobre las causas de la muerte de Agostina, que en principio había sido caratulada como un aparente suicidio.

Denunciaron violencia de género

Según denunció la familia, la modelo e influencer habría sufrido violencia de género por parte de su novio en ocasiones anteriores, informó el diario argentino Río Negro.

Incluso, sostienen que el mismo día que fue encontrado el cuerpo, en el baño del dormitorio que compartía con el novio, también argentino, habría habido una discusión y los vecinos llamaron dos veces a la policía local.

Candela Jalabert, quien compartía la vivienda con su hermana y el novio de esta, volvió esa mañana al departamento y dijo haber visto marcas en el rostro de la joven fallecida.

En la carta dirigida a Cafiero, con copia al embajador argentino en México, Carlos Tomada, y al Ministerio de la Mujer del Gobierno argentino, la familia señala que "el procedimiento judicial que se inicia está cargado de falencias, más teniendo en cuenta las características de presunto feminicidio que rodearon las circunstancias del hecho".

Agostina y su pareja habían iniciado una relación durante la pandemia que concluyó "por un episodio violento que no fue denunciado". Luego, retomaron el vínculo y el hombre viajó a Playa del Carmen para pasar las fiestas de fin de año con ella, pero su estadía se extendió y la modelo tuvo cambios de conducta.

En la nota dirigida al canciller, los familiares de la modelo cuestionaron el procedimiento de las autoridades mexicanas: "No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado", dice el texto.