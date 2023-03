Reportan extraños síntomas tras el derrame tóxico en Ohio

Residentes de la localidad de East Palestine (Ohio, EE.UU.) se han quejado de extraños problemas de salud tras el descarrilamiento de un tren que provocó un incendio y la liberación de sustancias químicas peligrosas, reporta New York Post.

Wade Lovett, un lavacoches, en una entrevista al diario dijo que su voz suena como si hubiese inhalado helio. "Mi voz suena como la de Mickey Mouse", expresó. "Es difícil respirar, especialmente en la noche. Mi pecho me duele tanto por las noches que siento como si me estuviera ahogando", añadió.

Según Lovett, que perdió su empleo porque el médico no le permite ir a trabajar, los especialistas sanitarios le han asegurado que tiene sustancias químicas en su cuerpo, pero no hay el personal adecuado para realizar las pruebas toxicológicas necesarias para determinar los químicos que están afectando a su salud.

Otros habitantes, al regresar de la evacuación, levantada el 8 de febrero, manifestaron que presentaron erupciones y dolor de garganta tras volver a sus hogares. "Mi prometido estaba tan enfermo que casi lo tuve que llevar al hospital", dijo Jami Cozza, una local de 46 años.

Controversia sobre la contaminación real

Por su parte, la Universidad de Texas A&M, publicó el pasado viernes un análisis independiente de los datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que develó que los niveles de concentración de 9 contaminantes de los 50 reportados por la EPA son más altos de lo "normal". En este contexto, advirtieron que si estas concentraciones persisten, podrían causar problemas de salud a largo plazo en la zona afectada y sus alrededores.

Sin embargo, la EPA mediante un comunicado emitido el domingo, ha reiterado que los resultados del monitoreo del aire en los hogares no exceden los estándares de calidad y que la evaluación de la calidad del agua potable confirma que no existe riesgo para la salud de la población, dado que no se han detectado contaminantes del incidente en las muestras analizadas.

Críticas por la falta de información y apoyo

Entretanto, en medio de una disputa entre autoridades por la situación existente en la zona, los habitantes están furiosos por la falta de información real sobre los niveles de contaminación y la escasa ayuda por parte de las autoridades locales y la Administración de Joe Biden, apunta el diario.

Anteriormente, el presidente estadounidense declaró que no tenía intenciones de visitar la zona afectada, causando una ola de críticas por parte de los residentes y del alcalde de East Palestine, Trent Conaway, quien reprobó a Biden por viajar a Ucrania y entregar millones de dólares a Kiev en lugar atender los desastres en su propio país.

Asimismo, líderes republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, condenaron la respuesta de Biden al incidente. Trump acusó al actual mandatario de no tener la intención de enviar ayuda federal y criticó su apoyo ilimitado a Ucrania mientras su propio pueblo se encuentra en situaciones tan dificultosas.

"Sinceramente, espero que cuando sus representantes y todos los políticos vengan aquí, incluido Biden, y regrese de su gira por Ucrania, les quede algo de dinero", dijo el ex inquilino de la Casa Blanca.