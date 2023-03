Arranca en la India la reunión de cancilleres del G20 en un contexto de ruptura: ¿Qué se discute?

La reunión tiene lugar días después del encuentro de los ministros de Finanzas del G20 en el que no se logró emitir un comunicado final debido a la diferencia de posturas sobre el conflicto en Ucrania.

En la capital de la India, Nueva Delhi, arranca este miércoles una reunión de los cancilleres del Grupo de los Veinte (G20) que en esta edición acoge a unas 40 delegaciones, incluidas 13 organizaciones internacionales, y que está marcada por la incertidumbre sobre si se logrará adoptar una declaración conjunta de los países en el contexto geopolítico actual plagado de roces entre las potencias mundiales.

Para la primera jornada se programan reuniones bilaterales entre los participantes del encuentro y una recepción de gala, mientras que para el segundo día están previstas las deliberaciones principales.

Ucrania en el núcleo de debate

El secretario de Exteriores indio, Vinay Mohan Kwatra, adelantó este miércoles que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania será uno de los puntos que protagonicen los debates. Asimismo, los cancilleres planean abordar temas como el multilateralismo, la seguridad alimentaria y energética, la lucha contra el terrorismo y las drogas, así como el desarrollo internacional en general.

La reunión de alto nivel se celebrará días después del encuentro de los ministros de Finanzas del G20 en la ciudad de Bangalore, donde no lograron redactar un comunicado final debido a la diferencia de posturas entre Occidente, Rusia y China sobre el conflicto en Ucrania.

En este contexto, Kwatra remarcó que "no se puede prejuzgar los resultados" de la reunión de cancilleres. Volviendo al tema del conflicto en Ucrania, el alto diplomático reafirmó la posición india de que "esta no es una época de guerra". "El diálogo y la diplomacia son el camino hacia adelante", recalcó, citado por la agencia ANI.

Mientras, el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, que arribaron a la capital india el martes, están en el centro de atención de los medios. La última vez que tuvieron una reunión bilateral fue días antes del inicio del operativo ruso en Ucrania. Asimismo, ambos asistieron a la cumbre del G20 en Bali (Indonesia), pero no mantuvieron contactos.

Rusia promueve "nuevas realidades globales"

Desde la Cancillería rusa destacaron en un comunicado emitido el martes que su delegación se esforzará por "promover el reconocimiento de las nuevas realidades globales", al tiempo que manifestaron su disposición a hablar "firme y abiertamente sobre las causas y los instigadores de los serios problemas actuales de la política mundial y la economía global".

"Nos centraremos en los intentos de Occidente de vengarse por la inevitable desaparición de las palancas de dominación de sus manos. La política destructiva de EE.UU. y sus aliados ya ha puesto al mundo al borde del desastre, ha provocado un retroceso en el desarrollo socioeconómico y ha agravado seriamente la situación de los países más pobres", aseveraron desde la institución rusa.

Relaciones con tropiezos

Entre tanto, las tensiones no solo giran en torno al conflicto en Ucrania, sino entre China y EE.UU., teniendo en cuenta el derribo de un globo aerostático chino a principios de febrero. Mientras Washington lo calificó como un aparato espía de vigilancia, Pekín insistió en su naturaleza civil. Aunque el ministro de Exteriroes chino, Qin Gang, participará en el evento, no planea un encuentro con Blinken.

Los roces entre los dos países se intensificaron tras reportes mediáticos de que China considera dotar a Rusia con drones y municiones, lo que provocó advertencias desde Washington. Así, el presidente Joe Biden aseguró que la Casa Blanca respondería con sanciones en caso de que se materialicen entregas de armas letales a Moscú.

Por su parte, las relaciones entre Nueva Delhi y Pekín tampoco se hallan exentas de problemas con enfrentamientos esporádicos en la frontera entre ambas naciones o línea de control real, LAC (por sus siglas en inglés). Se espera que el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar se reúna con su hómologo chino para transmitirle un claro mensaje de que no se puede hablar de lazos normales entre los dos países sin paz y tranquilidad en la LAC, reseña The Times of India.