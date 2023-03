Karine Jean-Pierre: Biden es un hombre que no le teme a nada

Durante una sesión informativa celebrada este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió al presidente estadounidense, Joe Biden, como un hombre "que no le tiene miedo a nada" .

A la pregunta de un periodista de por qué el presidente tiene miedo de China, respondió: "El presidente no tiene miedo de China. ¿Vio usted al presidente la

semana pasada, cuando fuimos a Ucrania, fuimos a Kiev? Es un presidente que no le tiene miedo a nada".

"Así que, claramente, este es un presidente que no tiene miedo de ir a una zona de guerra. No tiene miedo de ir allí cuando no hay presencia militar sobre el terreno. Así que no hay nada que este presidente tema", concluyó.