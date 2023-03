Un ministro israelí afirma que una localidad cisjordana debe ser "aniquilada"

El ministro de Finanzas y funcionario a cargo de los asuntos civiles en Cisjordania en el Ministerio de Defensa israelí, Bezalel Smotrich, declaró este miércoles que la localidad cisjordana de Huwara debe ser "aniquilada", recoge the Times of Israel.

Durante una entrevista para otro medio, le preguntaron a Smotrich por qué había dado 'me gusta' a un tuit del vicealcalde del Consejo Regional de Samaria, Davidi Ben Zion, en el que pedía "arrasar hoy el pueblo de Huwara". "Porque creo que el pueblo de Huwara debe ser aniquilado. Creo que el Estado de Israel debería hacerlo", respondió.

Además, el alto funcionario subrayó que, "Dios no lo quiera", este trabajo no debería ser realizado por ciudadanos particulares. "No deberíamos vernos arrastrados a una anarquía en la que los civiles hagan justicia con mano propia", concluyó.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, calificó los comentarios de Smotrich de "irresponsables" y "repugnantes". "Al igual que condenamos la incitación palestina a la violencia, condenamos estos comentarios provocadores que también equivalen a incitación a la violencia", manifestó en rueda de prensa.

En este contexto, Price instó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a otros altos cargos "que rechacen y desautoricen pública y claramente estos comentarios".

Las declaraciones del ministro israelí llegan varios días después de que dos ciudadanos el país hebreo murieran a tiros en un "atentado terrorista", perpetrado en la localidad de Huwara. Tras el ataque, cientos de israelíes se amotinaron en la zona, prendiendo fuego a varios vehículos y viviendas palestinas. Como consecuencia, un palestino de 37 años murió por disparos.