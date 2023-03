Vuelven a rechazar la libertad condicional al asesino de Robert F. Kennedy

Un tribunal de California denegó este miércoles la libertad condicional a Sirhan Sirhan, quien cumple cadena perpetua por el asesinato del senador estadounidense y candidato presidencial Robert F. Kennedy hace más de cinco décadas, informan medios locales.

Es la primera vez que se revisa el caso de Sirhan después de que otra junta de libertad condicional recomendara su libertad en 2021. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó esa postura en enero de 2022, argumentando que el sujeto todavía representa una "amenaza" para la seguridad pública.

El abogado de Sirhan presentó el pasado septiembre un recurso de 'habeas corpus', argumentando que la denegación de la libertad condicional de su cliente por parte de Newsom fue un "abuso de discreción".

En una rueda de prensa posterior a la presentación de esa moción se reprodujo un video de Sirhan en el que pedía disculpas por su delito.

"Para transformar este peso en algo positivo, he dedicado mi vida a la superación personal, a la tutoría de otros presos sobre cómo vivir una vida pacífica que gire en torno a la no violencia", dijo el hombre. "Haciendo esto, me aseguro de que ninguna otra persona vuelva a ser víctima de mis acciones y espero que tenga un impacto en otros que me sigan", agregó.

Asesinato de Robert F. Kennedy

El también ex fiscal general de EE.UU. fue asesinado a tiros el 6 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, momentos después de pronunciar un discurso de victoria en las primarias de California. Sirhan fue declarado culpable del crimen en 1969 y condenado a muerte, aunque tres años más tarde le conmutaron la sentencia por cadena perpetua.

En 2022, Newsom declaró que el atentado mortal contra el senador Kennedy, por parte de Sirhan se encuentra entre "los crímenes más notorios de la historia de Estados Unidos", que se produjo "durante una temporada oscura de asesinatos políticos" en el país y tan solo cuatro años y medio después de la muerte de su hermano, el presidente John F. Kennedy.