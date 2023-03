Partido opositor en Venezuela lanza de precandidato presidencial al inhabilitado Henrique Capriles

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) anunció que Henrique Capriles, quien perdió en dos ocasiones las elecciones presidenciales en Venezuela, volverá a aspirar a la jefatura de Estado, esta vez como uno de los candidatos que disputarán las primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre de 2023.

La decisión del partido de derecha causa polémica porque Capriles se encuentra inhabilitado para postularse a cargos de elección popular, sanción que le impuso la Contraloría General de Venezuela por seis casos de corrupción.

La medida que pesa contra Capriles le fue notificada en abril de 2017 y tiene una duración de 15 años, lo que inmediatamente le impide asumir una aspiración presidencial, como ocurrió en 2018, cuando pretendió formalizar su tercera candidatura.

Nuestro candidato Henrique Capriles Radonski 💛🇻🇪💪 pic.twitter.com/w6oifRxyHt — Primero justicia Tinaco (@PrimeroTinaco) March 2, 2023

Al político, quien debe esperar hasta el año 2032 para aspirar a ejercer alguna función estatal, se le señala por recibir donaciones de las embajadas de Gran Bretaña y Polonia, reconducir el presupuesto de la gobernación del estado Miranda cuando estuvo a su cargo, e invertir recursos de ese despacho para propaganda televisiva.

El político derechista ha intentado ganar la presidencia de Venezuela en dos ocasiones. La primera vez fue en 2012, cuando enfrentó a Hugo Chávez y perdió. Luego, tras la muerte del mandatario, repitió su aspiración en comicios adelantados para 2013 y volvió a perder contra Nicolás Maduro, quien desde entonces se mantiene como jefe de Estado, tras ser reelecto en 2018.

"Él sabe que está inhabilitado"

La controversial decisión de PJ generó reacciones dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la principal organización política que apoya al Gobierno de Maduro.

Su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, comentó en su programa televisivo 'Con el Mazo Dando', que la postulación de Capriles es un engaño y que posiblemente sea una estrategia para acabar con su carrera política.

"Él sabe que está inhabilitado. ¿A quién quiere engañar?, ¿A quién quiere presionar?", cuestionó Cabello sobre la designación del opositor como candidato.

Diosdado Cabello: “Él (Henrique Capriles) sabe que está inhabilitado, ¿a quién quiere engañar?, ¿a quién quiere presionar?. Él fue notificado (2017) que está inhabilitado hasta el año 2032, nada más y nada menos.” pic.twitter.com/HiyLhfLo7H — El Político (@elpoliticove) March 2, 2023

Diosdado Cabello, cuestionó la designación del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles R como precandidato presidencial de Primero Justicia (PJ), al recordar que en 2017 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría General de la República. pic.twitter.com/kZaongFeCf — freddyzur (@freddyzur) March 2, 2023

"Yo no sé qué va a ocurrir ahí o qué creen ellos que puede ocurrir. De todas maneras, deberían estar preparados por si acaso hay una eventualidad, que no lo dejen (ser candidato), porque si se va a inscribir y está inhabilitado, no puede participar en las presidenciales, si gana", comentó.

"Un regalo a Venezuela"

Mientras tanto, desde PJ, aseguran que la decisión de que Capriles sea su candidato, es "un regalo a Venezuela".

Durante el anuncio realizado por la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, el miércoles, la dirigente detalló que la formalización de la candidatura primaria de Capriles se realizará el próximo 10 de marzo "en un gran comité político nacional".

En cuanto a la inhabilitación del candidato y si el partido tiene un plan B para que otra persona ocupe el lugar de Capriles, Martínez no respondió directamente y dijo que lo que sucede es que "los venezolanos tienen los derechos políticos inhabilitados".

#1Mar "Maduro tú no nos inhabilitas y no es el pueblo venezolano el que va a dejarse inhabilitar", respondió María Beatriz Martínez, Pdte. de Primero Justicia, ante la pregunta de si el partido tiene un plan B porque Henrique Capriles está inhabilitado. pic.twitter.com/NGXCDDNFXx — Vanessa García (@vanessajgarcian) March 1, 2023

En ese sentido, comentó que si el presidente Nicolás Maduro quiere medirse en elecciones libres para 2024, debe procurar "garantizar los derechos políticos y las habilitaciones" de todos los ciudadanos.

Memes en las redes

Tras el anuncio de que Capriles volvería a optar a la presidencia de Venezuela, distintos usuarios en Twitter comenzaron a publicar memes sobre su candidatura.

"Primero Justicia año 2049: Hoy les tenemos un regalo, Henrique Capriles es nuestro candidato para las elecciones", escribió un tuitero acompañado de una imagen retocada del candidato en la que se ve como un anciano.

Primero Justicia año 2049 "Hoy les tenemos un regalo, Henrique Capriles es nuestro candidato para las elecciones" pic.twitter.com/KMkRQCISjl — Alejandro Rondón (@ArondonFT) March 2, 2023

🟡 María Beatriz Martínez presidenta de PJ:🗣 “En el 23 aniversario de Primero Justicia, tenemos que darle un REGALO 🎁 a Venezuela, desde hoy les decimos que: tenemos candidato presidencial y es Henrique Capriles Radonski”.📌 Se viralozó este meme por esas declaraciones: pic.twitter.com/DJ0vbmQNIz — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 2, 2023

Otro meme que se hizo viral es una especie de panfleto o afiche del candidato, con un lazo dorado sobre la cabeza y un mensaje que dice: "Tenemos un regalo para Venezuela, Capriles es nuestro candidato".

