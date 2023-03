Enfermera de un hospital de Barcelona critica que le exijan el "puto C1 de catalán" para opositar (VIDEO)

Una enfermera del prestigioso hospital Vall d'HeBron de Barcelona ha desatado una polémica en las redes con un video en el que se queja del requisito idiomático que le exigen para opositar en Cataluña: un C1 de catalán, lengua oficial en esa comunidad autónoma española, junto con el español.

En la grabación, difundida este jueves por medios locales, la mujer dice que es oriunda de Cádiz y presenta a dos de sus compañeras, una de Granada y otra de San Sebastián, antes de explicar que acaban de asistir a una charla impartida por miembros del sindicato UGT acerca de las condiciones y requisitos para aspirar a una plaza en el sector público.

El vídeo polémico viral del momento. Sí, el C1 de Catalán es tendencia nacional por ella. pic.twitter.com/N2p8dG5rma — #PorQuéTT (@xqTTs) March 2, 2023

"Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones, qué, el puto C1 de catalán", afirma. En ese momento la chica vasca dice que ella se ha apuntado. "Me estás desmontando el vídeo, tía", le recrimina la gaditana. "Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre", añade la protagonista del video.

A continuación, la joven de San Sebastián intenta explicar —en catalán— a otra chica que quiere presentarse a dicho examen. Esto provoca la molestia de la enfermera de Cádiz. "¿Podéis parar de hablar catalán, por favor? Gracias", espeta.

Expediente abierto

El vídeo ha causado tanta polémica en las redes sociales, que el propio centro sanitario se ha pronunciado sobre el mismo. "No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución, se hagan vídeos que no tienen que ver con actividad asistencial" y que "es evidente que no representan a la institución ni al centro", comentaron fuentes de la Vall d'Hebron a RAC1.

Manel Balcells, consejero de Salud regional, indicó que las declaraciones de este tipo son "intolerables en una servidora pública", porque el sistema tiene que garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña. Asimismo, detalla que se ha abierto un expediente sobre el caso.

Por otra parte, destacó que el sistema de salud ofrece formación gratuita en catalán para los profesionales porque —argumentó— el objetivo final es siempre el bienestar del ciudadano. "Comprender al paciente es clave para su seguridad", sentenció.