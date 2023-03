Macron: "La era de la Francáfrica ha terminado"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este jueves durante una visita a Gabón en el marco de su gira por África que la época de la llamada Francáfrica ('Françafrique', en francés), término con el que se suele describir la estrategia de París para defender sus intereses en las antiguas colonias, llegó a su fin.

"La era de la 'Françafrique' ya ha terminado y a veces tengo la sensación de que las mentalidades no evolucionan al mismo ritmo que nosotros cuando leo, oigo, veo que la gente sigue atribuyendo a Francia intenciones que no tiene, que ya no tiene", acentuó el mandatario en un discurso ante la comunidad francesa en la capital de Gabón, Libreville.

En este sentido, Macron, que participa en la cumbre climática One Forest, indicó que de París esperan posiciones que "se niega a tomar", haciendo hincapié en que Francia hoy opta por ser "un interlocutor neutral" en el continente africano y no tiene planes de "interferir en los intercambios de la política interna" de las naciones africanas.

Críticas de oposición de Gabón

La visita del mandatario francés generó rechazo entre sectores de la oposición gabonesa que considera a Macron como partidario del actual presidente Ali Bongo Ondimba que gobierna desde 2009 y puede ser candidato para las elecciones presidenciales fijadas para el próximo agosto.

"La visita de Emmanuel Macron no trae un voto a Ali Bongo. Pero la consecuencia podría ser poner en peligro a los franceses y los intereses franceses en Gabón", declaró a Reuters Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, vicejefe del partido opositor Unión Nacional.

Ante estas críticas, el jefe de Estado francés subrayó que no fue a Gabón "para invertir en nadie" y el objetivo de su viaje radica en "mostrar amistad a un país y a un pueblo hermano".

Reorganizar bases francesas

Entre otros puntos, Macron se refirió a su propio discurso del lunes en París, en el que propuso una nueva estrategia para las relaciones con África que implica una reducción "visible" de militares franceses en África y una transformación de las bases militares de París en el continente para ser cogestionadas "con los socios africanos", recoge Liberation.

Ahora el mandatario enfatizó que la idea de reorganizar el sistema militar francés en África no supone "ni una retirada ni una desvinculación". En vez de ello, el país europeo quiere ofrecer "más cooperación y formación", detalla TF1.