Argentina debe superar "el colonialismo" del Reino Unido, afirma el secretario de Islas Malvinas

El secretario argentino de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, dijo este jueves que su país debe superar "el colonialismo" que el Reino Unido aún mantiene con la ocupación del archipiélago y reiteró que Londres debe sentarse a negociar la soberanía del territorio.

En entrevista con RT, Carmona denunció una conducta indebida e ilegal de Londres respecto a los recursos naturales de las islas y justificó la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de poner fin al 'Pacto Foradori-Duncan', firmado en 2016 durante la Presidencia de Mauricio Macri.

"El colonialismo que sostiene el Reino Unido en Malvinas es una situación inadmisible en el siglo XXI y atenta abiertamente contra el derecho internacional", dijo. Y añadió: "Nosotros aspiramos a que, como parte de la comunidad internacional, Argentina y el Reino Unido puedan hacer lo que hacen los países que tienen vocación de respeto al derecho intencional, sentarse en una mesa a dialogar y abrir negociaciones".

Cuestión Malvinas: Argentina notificó la decisión de poner fin al “Pacto Foradori-Duncan” de 2016.Lo hice en reunión con el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en la Cumbre de cancilleres del @g20org en Nueva Delhi, India. pic.twitter.com/ZQnwKgKUtI — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 2, 2023

El acuerdo, firmado por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, estableció que se debían "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas", lo que echaba por tierra el constante reclamo del país suramericano sobre la soberanía del territorio, en disputa desde la ocupación británica en 1833.

"Argentina tenía una posición propositiva, pero no podía mantener esa agenda si continuaba vigente esta otra agenda que había planteado el presidente Macri, que no tenía perspectiva de soberanía sino que resultaba funcional a los intereses británicos y no a los argentinos", consideró el secretario Camona.

El funcionario recordó que las Naciones Unidas (ONU) han reiterado, a través de las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización, que las partes deben evitar acciones unilaterales. "En ese marco, yo destaco que Argentina ha sido respetuosa de estas resoluciones, cosa que no ha ocurrido por parte del Reino Unido", señaló.

Al notificar la culminación del convenio, la Cancillería argentina consideró la medida del anterior Gobierno como "uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas".

La administración de Juntos por el Cambio anunció el convenio mediante un comunicado conjunto con Londres, para evitar su tratamiento en el Congreso.

Este jueves, al conocer la determinación de Buenos Aires, Londres lamentó el final del pacto y reiteró que las Islas Malvinas "son británicas". Los isleños, agregó, "tienen derecho a decidir su propio futuro y decidieron permanecer como un territorio británico de ultramar".