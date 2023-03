El gobernador de Ohio invita a Biden a East Palestine: "La gente quiere ver al presidente"

El funcionario dijo que es "absurdo" que el tren, que se descarriló el 3 de febrero, no estuviera clasificado como portador de "material altamente peligroso".

El republicano Mike DeWine, gobernador de Ohio, pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que visite la ciudad de East Palestine, Ohio, cuyos residentes están preocupados por su salud desde que el reciente descarrilamiento de un tren liberara sustancias químicas tóxicas en la zona, informa FOX News.

"El presidente tiene que venir. La gente quiere ver al presidente. Debería estar allí", instó el funcionario este jueves durante la emisión del programa Fox & Friends.

El incidente, que se produjo el 3 de febrero, provocó un gran incendio y obligó a la evacuación de la población. Posteriormente, técnicos especialistas comenzaron a liberar al aire sustancias químicas tóxicas procedentes de los vagones cisterna que quedaron volcados. Durante la combustión controlada se liberó al aire cloruro de hidrógeno y fosgeno, un gas tóxico utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial.

Además, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. comunicó que en los vagones afectados también había éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilhexilo e isobutileno.

Los expertos indican que el acrilato de etilhexilo es especialmente preocupante, ya que es cancerígeno y el contacto con la sustancia puede causar irritación en la piel y los ojos.

Mientras, en la zona afectada por el derrame tóxico crece el número de denuncias sobre animales que han enfermado o muerto tras el accidente. Asimismo, los habitantes de la localidad reportan inusuales problemas de salud. "Es difícil respirar, especialmente en la noche. Mi pecho me duele tanto por las noches que siento como si me estuviera ahogando", se quejó un residente.

"Nos dicen que no es un problema"

El gobernador de Ohio dijo asimismo que es "absurdo" que el tren no estuviera clasificado como portador de "material altamente peligroso", y pidió al Congreso que adopte medidas al respecto.

"Lo que nos dicen es que a corto plazo, esto no es un problema, que no debería serlo. Que si eso persiste año tras año y la gente sigue respirando eso, entonces sí, de hecho, sería un problema", denunció. DeWine prometió que su equipo no se irá y se quedará con los ciudadanos para seguir "trabajando en el problema".

"Espero que cuando regrese de su gira por Ucrania le quede algo de dinero para East Palestine"

Por su parte, el presidente estadounidense dijo el jueves que planea visitar el lugar del descarrilamiento "en algún momento", informa New York Post.

El hecho de que altas figuras del Gobierno pospongan una visita al lugar del accidente ha generado una ola de críticas por parte de los residentes y del alcalde de East Palestine, Trent Conaway, quien reprochó a Biden que haya viajado a Ucrania y entregara millones de dólares a Kiev en lugar atender los desastres en su propio país.

Mientras tanto, el expresidente estadounidense Donald Trump acudió al estado de Ohio a finales de febrero. En un discurso ante la población, el exmandatario expresó su apoyo a los residentes de las localidades afectadas y criticó la respuesta del Gobierno actual al desastre, calificándola de "traición".

"Sinceramente, espero que cuando sus representantes y todos los políticos lleguen aquí, incluido Biden, y regrese de su gira por Ucrania, les quede algo de dinero", expresó.