Lavrov: Moscú no permitirá que Occidente vuelva a "volar" los gasoductos rusos

El canciller ruso señaló que el país confiará en socios fiables en política energética, entre ellos China e India, pero no en Occidente.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este viernes que Moscú no permitirá que Occidente vuelva a "volar" los gasoductos rusos.

El canciller señaló que Rusia confiará en "socios fiables" en política energética, entre ellos China e India, pero no en Occidente. "No volveremos a confiar en ningún 'socio' de Occidente, no permitiremos que vuelvan a volar gasoductos", afirmó Lavrov en la conferencia Raisina Dialogue en Nueva Delhi.

"Pedimos realizar una investigación [sobre las explosiones de los gasoductos Nord Stream], e inmediatamente esa investigación fue rechazada", denunció. Según el alto diplomático, "todo lo que está ocurriendo ahora es para convertir a Europa en un actor menor para EE.UU., eliminar la ventaja competitiva de Europa y cortar el vínculo económico entre Rusia y la UE".

Más información, en breve.